¡Última hora! Kylian Mbappé le informó al PSG que dejará el club como agente libre

-

Confirmado: El francés Kylian Mbappé ya le informó al presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, que dejará el club como agente libre.

Es oficial. El delantero francés Kylian Mbappé saldrá como agente libre del París Saint-Germain (PSG) en el verano del 2024, y ya se lo informó al presidente del club, Nasser Al Khelaifi.

Así lo ha informado el periodista deportivo italiano especializado en los fichajes del fútbol, Fabrizio Romano; la novela de Mbappé en París ha llegado oficialmente a su fin.

La noticia llega un día después de la victoria del PSG ante la Real Sociedad por 2-0, en los octavos de final de la UEFA Champions League, donde Kylian anotó el primer gol de los parisinos.

Al parecer, esta será la última oportunidad del campeón del mundo con Francia en 2018 de poder alcanzar la tan ansiada "orejona" con el equipo de París, que no la ha ganado ni una vez en su historia.

De acuerdo con Romano, los términos de la salida de Kylian aún no se han acordado en su totalidad, ya que "el delantero tiene que cumplir sus compromisos con el club", principalmente en Europa.

Todo parece apuntar que el siguiente destino de Mbappé será el Real Madrid, el equipo que lo ha pretendido desde 2017, pero que por diferentes razones los destinos no se juntaban, hasta ahora.

Hasta el momento, Kylian ha disputado 290 partidos con el PSG en 7 temporadas, donde ha anotado 243 goles y conseguido 14 títulos nacionales, entre ligas francesas, copas de Francia y Supercopas.

Sin embargo, luego de una serie de continuos fracasos en los torneos internacionales, Mbappé ha decidido irse a España, con el club que ha conquistado Europa 14 veces, más que ningún otro equipo.