MEM ejecuta 89 % del subsidio a los combustibles en Guatemala

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El MEM ha ejecutado el 89 % de los Q2 mil millones asignados al subsidio temporal de combustibles, es decir, Q 1,784 millones desembolsados desde el pasado 28 de abril.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que, hasta el momento, se ha ejecutado el 89% de los Q2 mil millones destinados al subsidio temporal a los combustibles. Esto equivale a Q1,784 millones.

El MEM estima que el desembolso final rondará los Q1,900 millones al recibir el último reporte desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que, hasta el momento, se ha ejecutado el 89% de los Q2 mil millones destinados al subsidio temporal a los combustibles. Esto equivale a Q1,784 millones. #Congreso #Subsidio #Combustible pic.twitter.com/yURAsdx4zE — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 6, 2026

El subdirector de Hidrocarburos del MEM, Guillermo Xoy, explicó que el subsidio comenzó el 28 de abril y que los pagos a las empresas importadoras se realizaron de forma semanal.

Agregó que aún se encuentra pendiente liquidar la última semana comprendida entre el 29 de junio y el 5 de julio.

Auditoría

Durante la reunión, el intendente de Aduanas de la SAT indicó que la institución mantiene el registro de todas las importaciones de combustibles y ya trasladó esa información a la Contraloría General de Cuentas (CGC) para apoyar la auditoría del subsidio.

Además, explicó que la SAT verifica la documentación presentada por los importadores, como facturas, declaraciones de importación y pago de impuestos, además de llevar el control semanal de los volúmenes y precios de importación de diésel y gasolinas.

También señaló que la SAT cuenta con el detalle cronológico de las operaciones realizadas durante la vigencia del subsidio, información que será analizada para determinar si existieron inconsistencias.

Las inspecciones en las estaciones continuarán para determinar si proceden sanciones conforme a la ley vigente. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Avance en fiscalización

Por su parte, representantes de la CGC informaron que ya se encuentra en marcha la auditoría de cumplimiento establecida en el Decreto 11-2026.

Según indicaron, el proceso presenta un avance estimado de entre 60 y 70 %.

La CGC indicó que ya concluyó la revisión documental dentro del MEM y ahora desarrolla verificaciones de campo antes de emitir el informe final.

Mantienen verificaciones

Además, la directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), Leslie Tzicap, informó que continúan los operativos de verificación en estaciones de servicio para revisar inventarios y determinar posibles incumplimientos relacionados con la aplicación del subsidio.

La Diaco reportó que mantiene expedientes en distintas etapas de análisis y aseguró que continuará con las inspecciones para establecer si corresponde imponer sanciones conforme a la normativa vigente.

La citación se realizó este lunes 6 de julio en el Congreso desde la bancada VOS.