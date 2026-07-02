El mensaje de Grupo Niche a pocas horas de su show en Guatemala

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Los integrantes de Grupo Niche dejaron un mensaje para los guatemaltecos antes reencontrarse este 3 de julio en el concierto "Niche disco tour".

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Los músicos se encargarán de compartir las clásicas que han enamorado durante varios años a los fans, con lo nuevo de su álbum inédito "Más que palabras".

A través de sus redes sociales la agrupación dejó una frase para su público.

"Contando las horas", se lee en una historia de Instagram donde mostraron una imagen del Parque Nacional Tikal.

El recorrido del show "Niche disco tour"

Alejandro Enrique Iñigo describe qué podremos esperar en el concierto: "Estarán los éxitos que han hecho historia por 46 años pero obviamente no pueden faltar las canciones nuevas desde 'Algo que se quede' hasta 'Más que palabras', tenemos las versiones de nuestro álbum 'Clásicos 1.0', con un toque de modernidad en los arreglos y un performance distinto".

"Esperen una propuesta en escena más vanguardista, una experiencia totalmente distinta desde la excelencia que fue la filosofía del maestro Jairo Varela".

¿Cuándo y dónde es la presentación del "Niche disco tour" en Guatemala?

El grupo se presentará el 3 de julio de 2026 en Forum Majadas, 27 avenida 6-40 zona 11.

Precio de entradas

Mesas Black Q990.00 + Fee Q150.00

Mesas Platinum Q690.00 + Fee Q125.00

Mesas Oro Q390.00 + Fee Q100.00

Condiciones de Compra

Puedes comprar máximo 10 boletos.

Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito.

Tu compra puede ser al contado o en cuotas.

Mínimo de 3 cuotas, Máximo de 12 cuotas (Monto mínimo para aplicar Q100.00).

Toma nota: es importante que incluyas todos tus datos al momento de comprar.

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