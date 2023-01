Messi habla por primera vez luego de ser campeón del mundo

Messi concedió la primer entrevista después de ser el campeón del Mundo en Qatar 2022.

EN CONTEXTO: Así levantó la Copa Mundial Messi y Argentina

Después del 18 de diciembre DE 2022, fecha en que Lionel Messi se consagró campeón del mundo, el astro argentino regresó con su familia a París y a pocas horas de haber jugado con el PSG en el empate ante el Reims, Leo concedió la primer entrevista tras su campeonato a Andy Kusnetzoff en la capital de Francia.

"Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía", dijo Messi en uno de los adelantos que se publicó en el programa Perros de la Calle en relación a su pedido para poder celebrar el máximo título que puede conseguir un jugador. "Por suerte se dio lo que tanto soñamos. Por suerte se dio al final. Desde ese día cambió todo para mí. Ahora lo podemos decir", sumó Leo.

En la misma entrevista fue reproducido un audio en el que habló de lo que fue ver los festejos en Argentina tras la consagración en Medio Oriente. "Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable", agregó el histórico número 10 de la selección argentina.

En la previa de la entrevista completa, el conductor dio detalles de cómo se produjo el reencuentro con el actual futbolista del PSG.

Contó que recibió un llamado de Marcelo Méndez, el director de comunicación de Messi, quien lo invitó formalmente a viajar a París para entrevistar al jugador surgido en la cantera de Newell's.

Ganar el Mundial, el triunfo que faltaba

Durante la entrevista, Messi relató lo vivido en la final de la Copa del Mundo ante Francia, indicó lo inexplicable que fue ese momento, que no lo podía creer, lo que le faltaba a su carrera había llegado. "Ya está, se terminó, se me dio, conseguí todo con la Selección, conseguí todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual, cerrar mi carrera de una manera única. Cuando empecé con todo esto nunca imaginé que iba a ser de esta manera. Llegar a ese momento fue lo máximo".

Sobre los deseos del mundo para que Argentina ganara el Mundial, Messi indicó que, mientras otras selecciones iban quedaban fuera, países de otras partes del mundo querían que Argentina ganara. "Fue algo que escuché durante mucho tiempo, antes de que arranque también. Más allá que cada uno iba con su país, la gente quería que yo lo gane. Creo que nunca se dio una cosa así, toda esa energía hizo que al final se dé"

Las celebraciones tanto en el camerino como en Argentina fueron inexplicables según lo cuenta Messi, era algo que soñó desde pequeño. "Lo comentaba con los chicos, creo que lo dije antes de que pase. Todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Fue algo mucho más de lo que había imaginado, lo que fue con la gente, sensaciones mías, de mi familia, de Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba y eso no era poco, imaginarse ser campeón del mundo. Era algo grande y fue más todavía".

Después que terminó el partido, una fotografía de Messi abrazando a una mujer se volvió viral en redes sociales, aunque algunos mencionaban que se trataba de su madre, con el tiempo salió a la luz que era la cocinera de la AFA. "Tengo una relación muy linda con ella, con el cocinero, con la gente que nos acompaña siempre en este tipo de competiciones. Yo desde los 18 años que estoy ahí y ellos están desde antes. Es muchísimo tiempo con muchas cosas compartidas. Ellos lo sufren y lo viven igual que nosotros. Ella estaba feliz, emocionada al igual que todos", indicó Messi.

El "qué miras bobo"

¿Qué pasó en el "Andá pa´allá, bobo"?, entre risas, Messi relató lo ocurrió en ese momento que se volvió tendencia: "Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas en la cancha con ese jugador en realidad y un par más. Al momento de tensión, roces, cruce, de que se te ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta y recién había terminado el partido. Y bueno, sé que hay de todo ahora".

Los festejos al llegar a Argentina

El momento en el que casi los alcanza un cable, sorprendió en redes sociales por lo peligro que fue. "Eso fue apenas llegamos que salíamos y decí que todavía no había arrancado. Martín Tocalli avisó y nos dio tiempo para esquivar el cable. Yo creo que la gente entendió que era imposible llegar, nadie imaginaba que haya tanta gente, que salga tanta gente a la calle. Creo que la gente era consiente que queríamos pero no se podía. No había otra. La alegría que había hacía que no importase nada", contó Leo.

La bedida durante los festejos y cómo quedó por estar horas al sol, también no pasó por alto en la conversación. "No sé, algunos empezaron con fernet, otros con gaseosa. Es que en realidad no te dabas cuenta, no pegaba el sol o no te dabas cuenta con el aire del colectivo. Cuando llegue a mi casa estaba todo rojo, estaba hecho mierda, mal dormido, insolado, dolor de cabeza. Estuve dos días medio afiebrado, todo quemado. El bajón de todo lo que habíamos pasado. Los dos, tres primeros días estuve medio mal. Pero yo la saqué barata porque fue la cara, los que se sacaron la camiseta fue un desastre. Pero en ese momento no parecía que pegaba el sol. Cuando llegamos al predio me arrancó a arder toda la cara, fue terrible", mencionó Leo.

Vea la entrevista completa: