México recibe a seis naciones que buscan los últimos dos boletos intercontinentales

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Seis selecciones acuden al último llamado para el Mundial de United 2026 en un minitorneo de repechaje que se disputará en dos de las ciudades sedes de México, entre este jueves y el martes próximo, en una primera prueba de fuego para la organización azteca, previo a encarar el gran certamen en junio.

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Un mes después de los problemas que llegaron incluso a poner en duda la sede de México para la Copa del Mundo, las autoridades y la FIFA se muestran en calma y ya recibieron a las seis selecciones que competirán por los dos últimos cupos para el torneo.

Seis naciones. Dos boletos a la #CopaMundialFIFA. Una última oportunidad. ⚠️



¡El Torneo Clasificatorio de la FIFA ha llegado a México! — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) March 25, 2026

Bolivia, Surinam, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo ya se encuentran en territorio mexicano, en donde se dividirán en dos grupos que batallarán por los pases en unas llaves en las que los dos mejores rankeados (Irak y Congo) ya están en la "final", solamente a la espera de sus rivales.

En Monterrey, Bolivia y Surinam chocarán (4:00 p. m. hora de Guatemala) por mantenerse con vida en la carrera por el boleto, para medirse contra Irak en el duelo decisivo. Mientras que en Guadalajara, Jamaica y Nueva Caledonia (9:00 p. m.) pelean por ser el que enfrente a Congo, por el otro boleto de este repechaje.

Quien salga victorioso de la llave que se disputa en territorio regio, acompañará a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I. Por su parte, el triunfador en terreno tapatío caerá en el sector K, con Portugal, Uzbekistán y Colombia.