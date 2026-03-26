Atentos con Italia: La repesca de UEFA define a sus cuatro invitados finales

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Algunas, como Dinamarca, Polonia o Gales, anhelan repetir. Pero para Italia, cuatro veces campeona mundial, es una obligación tras perderse Rusia 2018 y Catar 2022: los playoffs europeos de acceso al Mundial dejarán a cuatro selecciones satisfechas y a doce con la miel en los labios.

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Las 16 selecciones participantes en el repechaje están repartidas en cuatro rutas. Cada uno de esos cuadros cuenta con una semifinal y una final a un único partido.

Y como ocurrió antes de los Mundiales 2018 y 2022, todas las miradas están puestas en Italia. La tetracampeona mundial se ha perdido las dos últimas ediciones tras caer precisamente en esta instancia.

¡Los equipos europeos que compiten por los últimos cuatro cupos de la UEFA para la #CopaMundialFIFA 2026! ️



¡Sólo una nación puede avanzar en cada una de las cuatro rutas! pic.twitter.com/kOriHQ6bAo — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) March 25, 2026

Emparejados en la ruta A, los jugadores entrenados por Gennaro Gattuso deberán superar primero a Irlanda del Norte en Bérgamo y, en caso de victoria, se jugarán su boleto contra el vencedor del Gales-Bosnia.

La ruta B también se presenta igualada, con selecciones de peso, como Polonia y Suecia, que enfrentarán a Albania y Ucrania respectivamente en sus semis. A través de la C, Turquía y Rumania chocan en un duelazo por meterse a su final, en donde se verían con el vencedor del Eslovaquia-Kosovo.

Finalmente, en la ruta D, es Dinamarca la que parte como favorita. Primero debe superar a Macedonia del Norte (que eliminó a Italia hace 4 años) y luego enfrentar al ganador del República Checa ante Irlanda. ¿Quiénes dirán presente en United 2026?