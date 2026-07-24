Jornada de bloqueos: Educación no suspende clases y deja a discreción de los padres

El Ministerio de Educación deja a discreción de los padres enviar sus hijos a los centros educativos tras el anuncio de posibles bloqueos este viernes.
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Durante la tarde de este jueves 23 de julio, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que deja a discreción de los padres, enviar a sus hijos a los centros educativos.
Esta disposición se realiza como medida preventiva y ante el riesgo que se correrá este viernes y que pueda afectar la movilidad en distintos puntos del país.
El Mineduc indicó que aplicará únicamente para el viernes 24 de julio y estará válida para los establecimientos educativos públicos, privados, por cooperativa y municipales.
Asimismo, recomienda a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales y priorizar, en todo momento, la seguridad de los estudiantes.