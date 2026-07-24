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Jornada de bloqueos: Educación no suspende clases y deja a discreción de los padres

  • Por Reychel Méndez
23 de julio de 2026, 18:41
Los padres decidirán si sus hijos se presentarán en los centros educativos este viernes 24 de julio. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los padres decidirán si sus hijos se presentarán en los centros educativos este viernes 24 de julio. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El Ministerio de Educación deja a discreción de los padres enviar sus hijos a los centros educativos tras el anuncio de posibles bloqueos este viernes.

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Durante la tarde de este jueves 23 de julio, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que deja a discreción de los padres, enviar a sus hijos a los centros educativos.

Esta disposición se realiza como medida preventiva y ante el riesgo que se correrá este viernes y que pueda afectar la movilidad en distintos puntos del país.

El Mineduc indicó que aplicará únicamente para el viernes 24 de julio y estará válida para los establecimientos educativos públicos, privados, por cooperativa y municipales.

Asimismo, recomienda a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales y priorizar, en todo momento, la seguridad de los estudiantes.

Las manifestaciones y posibles bloqueos complicarán el paso vehicular este viernes. (Foto: Archivo/Soy502)
Las manifestaciones y posibles bloqueos complicarán el paso vehicular este viernes. (Foto: Archivo/Soy502)

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