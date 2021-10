El misterio del técnico de Disney que desapareció en la selva petenera

El fotógrafo y técnico del Departamento de Efectos Especiales de Walt Disney, Herman Schultheis, viajó a Guatemala en mayo de 1955 en un avión privado a Tikal para una exploración y desapareció. El acontecimiento es un misterio.

Herman fue un fotógrafo y técnico de Walt Disney Studios en el Departamento de Efectos Especiales. Su trabajo destacó en los clásicos largometrajes Blanca Nieves, Fantasía, Pinocho, Dumbo y Bambi.

Su legado y la historia de su desaparición forman parte del libro llamado "The Lost Notebook: Herman Schultheis & the Secrets of Walt Disney’s Movie Magic" (El cuaderno perdido: Herman Schultheis y los secretos de la magia de las películas de Walt Disney) del autor John Canemake.

Portada del libro con la historia de Schultheis. (Foto: Oficial)

En él plasmó las técnicas avanzadas para la época y el trabajo en equipo detrás de los efectos en las animaciones de "Fantasía". Dicho documento fue encontrado tras la muerte de la viuda del creador en 1990 y se dice que es la piedra angular en los efectos de la famosa industrias de las caricaturas.

Tecnicas de la realización de "Fantasía". (Foto: Disney oficial)

¿Cómo se perdió en Guatemala?

Schultheis era un aficionado y profesional de la fotografía y la arqueología. En 1955 decidió emprender una aventura a los templos recién descubiertos en Tikal y según su itinerario pasaría 4 semanas, al parecer llevaba un mapa de información del área que "describía la búsqueda de un tesoro antiguo", según narró la historia del caso escrita por un periódico de la época.

Los hechos:

Herman llegó a la isla de Flores en un servicio de avión privado que solicitó. Pensaba internarse a la espesa selva pero iniciaba la época lluviosa en el país y los locales le advirtieron que no era buena idea internarse sin conocimiento del lugar. Aun así él pensaba en llegar a los recién descubiertos templos en el corazón de la selva (ahora Tikal).

Según un reporte policial, él le pidió al piloto que lo llevara y que regresara en 3 horas. Así que fue dejado en el lugar e ingresó a la selva únicamente con su cámara fotográfica y un cuchillo.

El Dr. Linton Satterthwaite, arqueólogo de la Universidad de Pensilvania que trabajaba en el proyecto de Tikal, contó que obtuvo información de parte de un colega guatemalteco que le informó que un chiclero llamado Antonio Ortiz reportó que un turista había llegado a Flores, Petén, el 20 de mayo y a pesar de las advertencias de no adentrarse a la selva sin un guía, pidió insistentemente en ser llevado.

Foto durante el descubrimiento y trabajos en Tikal. (Foto: Penn Museum)

El avión llegó por él pero no lo encontró y regresó en la hora planeada a Flores, sin él.

Nadie se había preocupado por su ausencia en Estados Unidos, debido a los días que estaría fuera, hasta que los socios de Herman en la compañía Librascope, donde trabajaba, no recibieron reportes o alguna comunicación de él.

Debido a que se pensaba que era alemán, su desaparición no fue reportada de inmediato a la Embajada de Estados Unidos.

(Foto: The Lost Notebook: Herman Schultheis & the Secrets of Walt Disney’s Movie Magic)

Schultheis fue buscado por tierra y aire por autoridades locales y de la Embajada estadounidense sin éxito. Este era el cuarto viaje que el germano-estadounidense hacía en el país.

Sus restos en descomposición fueron encontrados 18 meses después cercanos al municipio de San José, en Petén, (donde se encuentra la mayor extensión de la Biosfera Maya), su cuerpo fue hallado por el chiclero Guercindo Rogelio Méndez.

Se desconoce cómo murió, por qué se encontraba en el lugar que fue hallado, por ello es considerado un misterio.

(Foto: Walt Disney)

Herman tenía un doctorado en Ingeniería Eléctrica, también era un agraciado pianista, un entusiasta de la fotografía y un arqueólogo amateur. En los años 30 sus imágenes captaron históricos momentos de la época de la Gran Depresión en Estados Unidos.

Su cuaderno titulado "Efectos especiales", donde hizo sus escritos, está exhibido en el Museo de la Familia Walt Disney en San Francisco, California.

Estaba casado Ethel Wisloh, la pareja se mudó a Los Ángeles en 1937 y en febrero de 1939 Schultheis se unió a The Walt Disney Company en el Departamento de Efectos Especiales, en los antiguos Hyperion Avenue Studios en Silver Lake.

El especialista dejó Walt Disney en junio de 1940 y en 1949 comenzó a trabajar con Librascope como ingeniero de patentes.