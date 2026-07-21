Guatemala sub-20 busca la clasificación al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028

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Con la misión de dar el primer paso hacia la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2027, la Selección de Guatemala debutará este viernes (2:00 p. m.) frente a Costa Rica en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

La Bicolor quedó ubicada en el grupo B junto al conjunto tico, México y Antigua y Barbuda. El formato establece que únicamente los dos primeros de cada sector avanzarán a la ronda final, por lo que cada encuentro será clave en la lucha por la clasificación.

El estreno de los nuestros será en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla. Luego se enfrentarán a Antigua y Barbuda el lunes y cerrarán la fase de grupos el jueves ante el Tri.

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Además de buscar el pase a la siguiente ronda, el combinado nacional intentará mantenerse en carrera por uno de los boletos al Mundial de Chile 2027 y por un lugar en el torneo de futbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, metas que convierten este campeonato en una prueba decisiva para la generación juvenil.

Horarios y transmisiones del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF



24 al 30 de julio

→ Los partidos de México a través de ESPN y Disney Plus

→ Los juegos en el Estadio Cuauhtémoc en fase de grupos y a partir de semifinales en CDMX.



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El certamen también servirá para medir el trabajo realizado en los últimos meses por el técnico Sebastián Bini, quien preparó al equipo con concentraciones y partidos amistosos para consolidar una idea de juego antes del inicio de la competencia.

Los convocados por Bini:

Álvaro Medrano (Woodstock Academy)

Jorge González (Antigua)

Brayan Guerra (Comunicaciones)

Samuel Camacho (Comunicaciones)

Paolo Arreaga (Municipal)

Steven Rivas (DC United)

Yordi Aguilar (Guastatoya)

Omar Bolaños (Houston Dynamo)

Óscar De León (Xelajú)

Marvin Ávila (Sao Paulo)

Jefferson Ruano (Tenerife)

Rogelio Barrera (Ibrachina Futebol Club)

Selvin Sagastume (Antigua)

Ricardo Márquez (Xelajú)

Pablo Arias (Municipal)

Jeffrey Interiano (New York City FC)

Emir Ponciano (Chimaltenango)

Julio Ramos (Gimnastic de Tarragona)

Justin Pacay (Santa Lucía Cotzumalguapa)

Patrick Arana (CF Montréal)