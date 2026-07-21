Mixco se viste de gala: Actividades imperdibles por sus 500 años de fundación

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La Cofradía de Santo Domingo de Guzmán presentó el programa 2026 para conmemorar los 500 años de Mixco con actividades culturales y religiosas.

En el marco de la conmemoración de los 500 años de fundación de Mixco, la Cofradía de la Consagrada Imagen de Santo Domingo de Guzmán presentó el programa de actividades 2026.

Se trata de una agenda que reúne las principales tradiciones religiosas que cada año fortalecen la fe de las familias y preservan una de las expresiones culturales más representativas del municipio.

Fieles participan en las eucaristías y actos de veneración al patrono de Mixco. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

La programación se desarrollará hasta el 30 de agosto e incluye eucaristías, hora santa, recorridos de las imágenes demandantes, conciertos de marimba, rezados y actividades culturales.

Además, este año las celebraciones tendrán un significado especial al formar parte de los actos conmemorativos por el medio milenio de historia de la ciudad.

La tradicional presentación de los moros y cristianos llena de color y alegría las calles. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Uno de los momentos más importantes será el 4 de agosto, día de la festividad patronal, cuando se celebrará la solemne eucaristía en acción de gracias por los 500 años de Mixco.

Asimismo, la entrega de reconocimientos conmemorativos y el traslado de la Consagrada Imagen de Santo Domingo de Guzmán entre el Templo Parroquial y el Oratorio de Santo Domingo.

El tradicional caldo colorado forma parte de los festejos patronales. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Del 6 al 14 de agosto se desarrollará la novena y el día 15 se llevará a cabo la alegre alborada, la solemne eucaristía y el rezado de la venerada imagen.

También está prevista la Semana Cultural, del 5 al 7 de agosto, además de la venta de caldo colorado del 30 de julio al 4 de agosto en el Oratorio de Santo Domingo.

El primer mayordomo de la cofradía, Kevin Surque, invitó a participar en las actividades programadas, destacando que esta celebración no solo busca honrar a Santo Domingo de Guzmán, sino también conservar las tradiciones religiosas que han acompañado la historia del municipio.