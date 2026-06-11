Vehículo cae a hondonada en zona 15 y rescate de tripulantes afecta el tránsito

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Se recomienda transitar con precaución debido a las labores de rescate.

Un automóvil sufrió un accidente vial este miércoles 10 de junio en el Columpio de Vista Hermosa, en la zona 15 de la ciudad capital.

El conductor del vehículo perdió el control por causas que aún no han sido establecidas y el automotor terminó cayendo en una hondonada.

De momento se desconoce el estado de salud de la tripulación, la cual está siendo rescatada debido a que el automóvil quedó semivolcado.

!Alerta vial!



Inicia rescate de una o dos personas atrapadas dentro de vehículo que se fue en la hondonada del Columpio Vista Hermosa zona 15.



Afecta tráfico de zona 10 rumbo a la CA1 Oriente.



Ayuda y apoyo de la #PoliciaMT de inmediato. Por favor, disminuya la velocidad… pic.twitter.com/YdZBKQqs1Q — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 11, 2026

Esto está afectando el tránsito desde la zona 10 con rumbo a carretera a El Salvador, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) agiliza la circulación vehicular y recomienda disminuir la velocidad tras acciones operativas.