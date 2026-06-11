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Vehículo cae a hondonada en zona 15 y rescate de tripulantes afecta el tránsito

  • Por Geber Osorio
10 de junio de 2026, 18:50
Ciudad de Guatemala
El vehículo cayó en una hondonada a la orilla de la carretera. (Foto: Captura de video)

El vehículo cayó en una hondonada a la orilla de la carretera. (Foto: Captura de video)

Se recomienda transitar con precaución debido a las labores de rescate.

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Un automóvil sufrió un accidente vial este miércoles 10 de junio en el Columpio de Vista Hermosa, en la zona 15 de la ciudad capital.

El conductor del vehículo perdió el control por causas que aún no han sido establecidas y el automotor terminó cayendo en una hondonada.

De momento se desconoce el estado de salud de la tripulación, la cual está siendo rescatada debido a que el automóvil quedó semivolcado.

Esto está afectando el tránsito desde la zona 10 con rumbo a carretera a El Salvador, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) agiliza la circulación vehicular y recomienda disminuir la velocidad tras acciones operativas.

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