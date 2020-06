El diputado Cristian Álvarez protagonizó un incidente en la residencia de una doctora que labora para un "call center" de atención médica. El legislador le exigía fiscalizar su trabajo al atender llamadas del Seguro Escolar que creó el Gobierno y que para ello contrató al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN). La mujer grabó la conversación que tuvo con el político para denunciarlo por acoso.

El legislador de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), denunció hace unos días que el Seguro Médico Escolar, creado por el Presidente Alejandro Giammattei, es una "estafa" luego de visitar las instalaciones donde opera el "call center" que atiende las llamadas de consultas médicas y no había ningún empleado en el lugar. El CHN explicó que los trabajadores hacían "teletrabajo" por la crisis de Covid-19.

Según Álvarez, el CHN le entregó los listados con las direcciones de los empleados y explicó en redes sociales que emprendería la búsqueda de esos médicos ya que a su criterio el servicio no se presta y estos no existen. Sin embargo, lo que provocó fue un incidente en la residencia de una médica a quien incomodó.

La doctora grabó la conversación que tuvo con el diputado durante la noche y la compartió en redes sociales para denunciar al político de acoso.

A las 20:00 horas

El diputado visitó la residencia de una doctora a las 20:00 horas de este jueves 25 de junio. La visita incomodó a la profesional y tomó la decisión de grabar la conversación que sostuvo con el legislador.

La doctora, de quien se desconoce su identidad, le pidió al legislador "resolver sus problemas con el CHN" ya que consideró que visitarla en su residencia es invadir su privacidad. Además, le indicó que ella labora para una empresa privada y no para el Estado. La mujer dijo que llamaría a la policía y denunciaría al legislador por acoso.

El congresista insistió en que estaba haciendo un trabajo de fiscalización. "Si usted no tiene nada qué esconder, no tiene por qué sentirse acosada, uno se siente acosado sólo si está haciendo algo malo", le manifestó. Mientras que la doctora le indicaba que el horario en el que llegó no era el apropiado.

"Yo soy solo una empleada, no tengo ningún contrato con nadie (del Gobierno) yo trabajo para la empresa para que laboro. Si tiene que resolver cosas del Seguro Escolar hágalo con las autoridades pertinentes y no con los trabajadores", le reclamó la profesional, mientras que el diputado le indicó que la empresa le compartió a él los datos de los empleados.

El legislador justificó en redes sociales que hace trabajo de fiscalización. "Hoy empecé a verificar si los médicos del Seguro Médico Escolar existen y si están atendiendo desde su casa las 24 horas. Una de las médicas dice que fiscalizar a las 8PM es acoso. El Banco CHN parece nunca estar listo para ser fiscalizado", dijo Álvarez en las redes sociales.

"Abuso de autoridad"

Por este seguro, el Ministerio de Educación desembolsó 14.1 millones de quetzales (Q14,107,681.75) para cubrir a 1,192,600 estudiantes. Sin embargo, este servicio no tiene cobertura en todo el país. El Ministerio contrató al Crédito Hipotecario Nacional.