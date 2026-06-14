¡Son Q1,800! Momento en que transportista es víctima de una extorsión (video)

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Un hombre se acercó de forma "discreta" al transporte para hacer el cobro y permitir el paso.

Un video ha causado indignación por la forma en que los transportistas han sufrido extorsiones en las carreteras del país.

En redes sociales, ha circulado un hecho que se originó en el puesto fronterizo Pedro de Alvarado, ubicado en Jutiapa, el pasado 13 de junio.

El conductor de un transporte pesado iba en marcha con destino hacia Honduras, cuando fue interceptado por un hombre que usaba pasa montañas y casco de motorista.

Al acercarse a la cabina del transporte, luego de entablar un saludo cordial le dice: "Lo molesto con la cuota", para posteriormente exigir 250 dólares.

Hecho que causó la sorpresa del conductor, solicitándole que le "échara la mano" tras exponer que habría sufrido la explosión de dos llantas y no cargaba con el disponible.

(Foto: RRSS)

El transportista le pregunta "¿en quetzales cuánto es?" a lo que el sujeto responde "son Q1,800" para dejarlo pasar. El conductor inicia a contar su dinero y le comenta que solo llevaba disponible Q1,500.

El desconocido, quien llevaba un celular en medio del casco, habla con otra persona para confirmar si acepta ese monto. Pese a que el conductor le pide consideración, el hombre se pone agresivo exigiéndole el pago parcial de la extorsión, para luego dejarlo avanzar.

Se espera que la Policía Nacional Civil (PNC) pueda encontrar al responsable de este acto de extorsión que vulnera la seguridad de cientos de transportistas.