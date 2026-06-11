MP apelará arresto domiciliario otorgado a Pedro Duque en el caso CHN

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El MP, a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, informó que apelará la decisión del Juzgado Segundo Penal A, que sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario a favor de Pedro Duque, señalado en el caso conocido como CHN.

Tras haber sido beneficiado con una medida sustitutiva, el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, informó que apelará la resolución del Juzgado Segundo Penal A, que otorgó arresto domiciliario a Pedro Duque, sindicado de desfalcar con Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Aunque el caso se encuentra en reserva, el pasado 10 de junio trascendió que el juez Segundo Penal A, Mario Hichos, aceptó la revisión de la medida, por lo que decisión que Duque cambiaría la prisión preventiva, por el arresto domiciliario.

Además, en la parte resolutiva, el juzgador indicó que Duque deberá usar un dispositivo de control telemático y firmar el libro de asistencia cada 15 días, en la fiscalía de San José Pinula.

Sobre el caso

El caso conocido como CHN se conoció a inicios de 2025, cuando se presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de la entidad bancaria en mención.

En aquella ocasión, el Ministerio Público (MP) afirmó que dicha estructura criminal utilizó empresas de cartón e hizo trámites bancarios a cambio de dinero.

El 30 de octubre de 2025 se ejecutaron 15 allanamientos en varios lugares, por lo que se reportó la captura de seis personas.

El pasado 23 de marzo de 2026, el titular del Juzgado Segundo Penal B, resolvió ligar a proceso penal a Duque, quien es señalado de liderar la estructura criminal por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita.