Pedro Duque, señalado en el caso CHN, queda en libertad

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Tras conocer una solicitud de medidas, el juez decidió dejar en libertad a Pedro Duque, señalado de ser el líder de la estructura criminal que defalcó al CHN por Q20 millones.

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En audiencia a puerta cerrada, el Juzgado Segundo Penal decidió dejar en libertad a Pedro Duque, señalado de desfalcar por Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Con la decisión de dicha judicatura, se sustituye la prisión preventiva que le había sido decretada a Duque.

En su parte resolutiva, el juzgador indicó que Duque deberá usar un dispositivo de control telemático y firmar el libro de asistencia cada 15 días, en la Fiscalía de San José Pinula, y el pago de una caución económica.

Deniegan revisión

El pasado 27 de mayo pasado, el juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo B, denegó las solicitudes de revisión de medida de los sindicados en el caso CHN.

Con ello, también rechazó la petición efectuada por Duque, considerado como líder de la estructura criminal que defalcó al CHN.

Sobre el caso

El caso conocido como CHN se conoció a inicios de 2025, cuando se presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esta entidad bancaria.

En aquella ocasión, el Ministerio Público (MP) afirmó que dicha estructura criminal utilizó empresas de cartón e hizo trámites bancarios a cambio de dinero.

El 30 de octubre de 2025 se ejecutaron 15 allanamientos en varios lugares, por lo que se reportó la captura de seis personas.

El pasado 23 de marzo de 2026, el titular del Juzgado Segundo Penal B, resolvió ligar a proceso penal a Duque, quien es señalado de liderar la estructura criminal por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita.

Pedro Duque es considerado por el Ministerio Público (MP) como líder de la estructura criminal que desfalcó por Q20 millones al CHN. (Foto: Archivo/Soy 502)

Actualmente, Duque guarda prisión preventiva en la cárcel Matamoros, por lo que el juzgador otorgó un plazo de tres meses al MP para ampliar la investigación, programando para el 24 de julio la audiencia de etapa intermedia.

Por último, el supuesto líder de la estructura fue capturado el 27 de febrero en un sector de la zona 14 capitalina.