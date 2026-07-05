Investigan exhibición de armas de alto calibre en desfile de Huehuetenango

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La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan la exhibición de armas de alto calibre durante un desfile hípico en Huehuetenango.

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La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer los avances de la investigación por la exhibición de armas durante un desfile hípico en Huehuetenango.

Según indicó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, se solicitó apoyo de agentes policiales y del Ejército para documentar el caso, y además, ya se cuenta con la identificación y perfilación de los participantes.

Narco Estado en Guatemala

Comandos fuertemente armados con ametralladoras y armas largas se hicieron presentes en el desfile hípico en Soloma Huehuetenango. Se menciona que varias estructuras dedicadas al narcotráfico se reunieron entre ellas Anthony Sosa narcotraficante en… pic.twitter.com/ALEHoH3DHY — Noticiero-502gt (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) June 28, 2026

Agregó que los informes fueron enviados al Ministerio Público (MP) junto con los videos que circularon en redes sociales y otras grabaciones recopiladas.

Exhibición de armas

La investigación surge luego de que se difundieran imágenes del desfile en las que varios participantes aparecían portando armas de alto calibre mientras recorrían las calles del municipio.

Por su parte, el viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, informó que la PNC tras verificar la identidad de las personas que aparecen en los videos, revisó las licencias de portación de las armas.

Según Solórzano, todas las personas identificadas cuentan con licencias vigentes para portación de armas de fuego.

Urgente Guatemala

Desfile de Narcotraficantes en Soloma Huehuetenango. Esto es gravísimo. Donde esta la @PNCdeGuatemala donde esta el @mingobguate @BArevalodeLeon

A plena luz del día exponen armas de grueso calibre, armas de uso militar.

Las portan personas sin… pic.twitter.com/fWUxfemGsk — Noticiero-502gt (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) June 28, 2026

Además, añadió que esa información también fue trasladada al MP, quien deberá establecer si el armamento exhibido corresponde a armas de uso civil o de uso militar.

Asimismo, el MP deberá determinar si durante el desfile se cometió algún hecho que pueda ser sancionado por la ley.

De acuerdo con información preliminar, entre las personas que presuntamente encabezaban el convoy se encuentran dos hombres con los alias "Cadenas" y "Durango".

Sin embargo, las autoridades indicaron en que el caso sigue bajo investigación y que será el MP el que determine si existe alguna responsabilidad penal.