Hombre muere en ataque armado mientras trabajaba en una construcción

Un hombre de 37 años, identificado como Jorge Luis Simaj Grave, fue asesinado por un sujeto armado que irrumpió en la construcción donde trabajaba.
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Jorge Luis Simaj Grave, de 37 años, murió luego de ser atacado con arma de fuego mientras trabajaba en una construcción ubicada a un costado de la iglesia católica de la comunidad Rancho Fortaleza, en el kilómetro 100 de la ruta al Pacífico.
Según la información preliminar, un hombre armado ingresó al inmueble y disparó contra la víctima mientras realizaba sus labores.
Los Bomberos Voluntarios confirmaron que ya no presentaba signos vitales tras recibir dos impactos de bala; uno de ellos en la cabeza.
De acuerdo con testigos, un vehículo se detuvo a un costado de la carretera donde se transportaba el sospechoso quien tras disparar contra el albañil, abordó nuevamente el automóvil y huyó en dirección a Cocales.