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Hombre muere en ataque armado mientras trabajaba en una construcción

  • Por Soy502
04 de julio de 2026, 21:21
Un hombre armado ingresó a la construcción y disparó contra el hombre. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Un hombre armado ingresó a la construcción y disparó contra el hombre. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Un hombre de 37 años, identificado como Jorge Luis Simaj Grave, fue asesinado por un sujeto armado que irrumpió en la construcción donde trabajaba.

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Jorge Luis Simaj Grave, de 37 años, murió luego de ser atacado con arma de fuego mientras trabajaba en una construcción ubicada a un costado de la iglesia católica de la comunidad Rancho Fortaleza, en el kilómetro 100 de la ruta al Pacífico.

El cuerpo de la víctima presentaba dos heridas de arma de fuego, una de ellas en la cabeza. (Foto: Manuel Peralta/colaborador)
El cuerpo de la víctima presentaba dos heridas de arma de fuego, una de ellas en la cabeza. (Foto: Manuel Peralta/colaborador)

Según la información preliminar, un hombre armado ingresó al inmueble y disparó contra la víctima mientras realizaba sus labores. 

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que ya no presentaba signos vitales tras recibir dos impactos de bala; uno de ellos en la cabeza. 

El ataque armado ocurrió en una construcción junto a la iglesia católica de la comunidad Rancho Fortaleza. (Foto: Manuel Peralta/colaborador)
El ataque armado ocurrió en una construcción junto a la iglesia católica de la comunidad Rancho Fortaleza. (Foto: Manuel Peralta/colaborador)

De acuerdo con testigos, un vehículo se detuvo a un costado de la carretera donde se transportaba el sospechoso quien tras disparar contra el albañil, abordó nuevamente el automóvil y huyó en dirección a Cocales.

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