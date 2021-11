Muertos y heridos por estampida en festival de música en Houston

Un festival de música en Houston acabó mal debido a una estampida de los asistentes.

Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas el viernes en el festival de música Astroworld, en Houston (sur de Estados Unidos), debido a una avalancha, informaron las autoridades y los medios estadounidenses.

"La multitud comenzó a agolparse en la parte delantera del escenario. Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida", dijo el responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña, en una rueda de prensa.

"Tenemos al menos ocho personas fallecidas esta noche (del viernes) y otras varias heridas", agregó Peña.

⚠️#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 6, 2021

Al menos 17 personas fueron trasladadas al hospital y 11 de ellas habían sufrido un paro cardíaco, según este responsable.

Los sobrevivientes describieron las caóticas escenas, con personas aplastadas y otras luchando por respirar, según recoge el Houston Chronicle, un medio local.

"Nos estábamos sujetando los unos a los otros para evitar que nos separaran", dijo un sobreviviente. "Si te soltabas, fácilmente podías quedar separado".

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU — Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021

Mientras que otro asistente citado en el diario describió cómo tuvo que cargar a un hombre que había caído sobre las barricadas de seguridad en el campo y luego haber visto a los paramédicos practicarle una técnica de reanimación.

Además, más de 300 personas resultaron heridas a lo largo del día en el evento, entre ellas algunas con raspones y contusiones menores, según las autoridades.

Cerca de 50.000 personas asistieron al festival de música Astroworld. El accidente ocurrió mientras estaba actuando el rapero estadounidense Travis Scott, que paró varias veces el concierto cuando vio el movimiento de pánico, según el Houston Chronicle.

La policía de Houston investiga la causa del incidente examinando las imágenes grabadas en el estadio.

Algunas, que circularon por las redes sociales, muestran a decenas de personas abalanzándose sobre las puertas, mientras los guardias de seguridad se ven incapaces de contener el flujo.

También se puede ver a varias personas cayendo, derribando los detectores de metales de la entrada del estadio, aunque no está claro si ese incidente está relacionado con las muertes.