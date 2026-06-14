Hallan sin vida a una mujer que asistió a fiesta de cumpleaños

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El cuerpo de la víctima fue localizado debajo de un árbol y presenta señales de violencia.

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Mayara Alejandra Rodríguez Cruz, de 28 años, fue localizada sin vida la mañana de este domingo 14 de junio en un terreno cercano a la lotificación Bella Vista, en Sipacate, Escuintla, luego de haber desaparecido tras asistir a una celebración familiar.

Mayara fue localizada sin vida tras asistir a una celebración de cumpleaños. (Foto: Romario Aguilar/colaborador)

De acuerdo con los primeros reportes, fueron jornaleros que se dirigían a realizar sus labores quienes encontraron el cuerpo de la joven y alertaron a las autoridades.

Posteriormente, se confirmó que se trataba de Rodríguez Cruz, quien la noche anterior había participado en una fiesta de cumpleaños con sus familiares.

Según testimonios, durante la reunión sostuvo una discusión con un hombre y ambos se retiraron del lugar, siendo la última vez que fue vista con vida.

Jornaleros localizaron el cuerpo y alertaron a las autoridades. (Foto: Romario Aguilar/colaborador)

Peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil procesaron la escena y establecieron que el cuerpo presentaba señales de violencia física y posibles indicios de agresión sexual.

Familiares y allegados lamentaron el crimen y señalaron que Mayara había regresado recientemente de Estados Unidos para compartir unos días con sus seres queridos en Sipacate.

Según las autoridades la víctima presentaba señales de violencia física y sexual. (Foto: Romario Aguilar/colaborador)

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la realización de las diligencias respectivas.