Mujer muere durante salto de bungee sin cuerda de seguridad en Brasil (video)

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Seis personas fueron detenidas tras el percance.

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Una joven de 21 años falleció este 13 de junio durante una actividad de bungee jump en el Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil, luego de que realizara un salto sin tener colocada la cuerda de seguridad.

De acuerdo con las autoridades locales, la actividad era organizada por una empresa privada y, por causas que siguen bajo investigación, la joven fue lanzada sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente conectado.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales antes de que el cuerpo fuera trasladado al Instituto Médico Legal para los procedimientos correspondientes.

Luego del incidente, la Policía Militar informó sobre la detención de seis personas vinculadas con la organización de la actividad, quienes podrían tener relación con las fallas en las medidas de seguridad durante el salto.

Rope jump da morte. Outro ângulo da mulher sendo jogada sem as cordas.

Lazer que terminou em tragédia.



Ponte do Esqueleto

Limeira - SPhttps://t.co/Y9BeFmlLf0 — velinda luciana❤ (@VelindaDe) June 13, 2026

En las redes sociales comenzaron a circular varios videos desde distintos puntos del puente, en los que se observa el momento del incidente.

Por su parte, la Municipalidad de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por una presunta omisión en el control y supervisión del puente.

Según las autoridades municipales, desde inicios de 2025 se habían realizado gestiones para advertir sobre las medidas de seguridad del lugar, sin obtener respuesta.