¡Chocó 13 carros! Mujer toma el vehículo de su vecino y causa daños en Honduras

Cámaras de seguridad y otras personas en un residencial captaron los momentos en los que sucedieron las múltiples colisiones.
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Una mujer de 53 años habría tomado el vehículo de uno de sus vecinos y chocó contra al menos 13 carros en el residencial exclusivo Las Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, Honduras.
Por medio de las redes sociales se han viralizados distintas imágenes en las que se observa cuando una camioneta negra impacta contra varios vehículos que se encontraban estacionados.
En uno de los videos se ve que incluso estuvo cerca de atropellar a un hombre que caminaba en el sector residencial, lo que pudo provocar una tragedia.
Fue hasta que dos hombres intervinieron y abrieron la puerta del vehículo para detener a esta mujer.
Según indicaron medios locales, la conductora se encontraba en estado de ebriedad, pero serán las autoridades quienes determinen las causas de lo ocurrido.
A pesar de los percances, no se reportaron personas heridas tras los hechos. La responsable fue entregada a las autoridades correspondientes.