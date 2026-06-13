¡Chocó 13 carros! Mujer toma el vehículo de su vecino y causa daños en Honduras

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Cámaras de seguridad y otras personas en un residencial captaron los momentos en los que sucedieron las múltiples colisiones.

Una mujer de 53 años habría tomado el vehículo de uno de sus vecinos y chocó contra al menos 13 carros en el residencial exclusivo Las Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, Honduras.

Por medio de las redes sociales se han viralizados distintas imágenes en las que se observa cuando una camioneta negra impacta contra varios vehículos que se encontraban estacionados.

HONDURAS / 11 DE JUNIO DE 2026.



En Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, una mujer en aparente estado de ebriedad chocó 10 vehículos y dañó portones.



Autoridades de tránsito la detuvieron.



No hay lesionados. pic.twitter.com/aearXoJNVV — Crónica Mundial (@CronicaMundial_) June 12, 2026

En uno de los videos se ve que incluso estuvo cerca de atropellar a un hombre que caminaba en el sector residencial, lo que pudo provocar una tragedia.

#ExtraDigitalHN || ¡Caos en Tegucigalpa!



Una mujer en aparente estado de ebriedad provocó un fuerte accidente en la residencial Lomas del Guijarro tras impactar al menos 13 vehículos y poner en peligro a varias personas.



Lo que más sorprendió a vecinos y conductores… pic.twitter.com/q6PoVb2m0b — Extra Digital HN (@extradigitalhn) June 12, 2026

Fue hasta que dos hombres intervinieron y abrieron la puerta del vehículo para detener a esta mujer.

#NOTICIAS #CHTV #HONDURAS



Caos en Lomas del Guijarro: conductora desata choque múltiple contra 13 vehículos



Una señora protagonizó un accidente de tránsito en la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, al colisionar contra 13 vehículos, generando daños materiales de… pic.twitter.com/SqoUQVoydn — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) June 12, 2026

Según indicaron medios locales, la conductora se encontraba en estado de ebriedad, pero serán las autoridades quienes determinen las causas de lo ocurrido.

A pesar de los percances, no se reportaron personas heridas tras los hechos. La responsable fue entregada a las autoridades correspondientes.