"No me aceptaba": Nelson Carreras compartió un duro momento de su niñez

Nelson abrió su corazón y contó un poco de sus experiencias cuando era niño a sus compañeros, explicando que sufrió bullying por ser diferente y quiso dar a conocer su historia.

El representante de Guatemala contó por qué es importante aceptarse a uno mismo, pues atravesó una situación dura por no hacerlo. "Les voy a contar mi historia y cómo cuando no vivía mi verdad estaba enojado con todo el mundo", dijo.

"Lo primero que tienen que hacer es aceptarse tal y como son, porque cuando no te aceptas peleas contra el mundo y con cada acción que tienen las personas, tú tienes una reacción muy intensa ante ellos, yo estuve mucho tiempo peleando con mi mamá, mi hermana, mi papá, mis amigos, pensaba que la gente no me quería, hasta que miré adentro y me di cuenta que quien no se quería era yo y a qué me refiero con esto, muchos de ustedes puede que igual que yo", contó.

"En algún momento de su vida tuvieron escondido quienes eran, pero lo importante es que cada quien ¡a su tiempo!, eso no tiene que apresurarse, todos saben, el momento exacto llega y uno lo sabe, ¡se los prometo!, mientras tanto ámense, párense frente al espejo, díganse 'te amo', eres importante, te acepto tal y como eres, amarse a uno mismo es lo que te hace llegar lejos, cuando no te amas no aceptas oportunidades, no vienen bendiciones a tu vida, ser diferente no es algo malo, es algo muy especial, algo que tú tienes los demás no lo tienen y eso te hace ser el rojo entre mil personas blancas... ¡los invito a vivir su verdad!".

El académico conmovió al contar qué atravesó en su vida por no quererse, pero que al entenderlo fue feliz a pesar del qué dirán:

"Les voy a contar algo para que sepan que no fue tan fácil, cuando estaba en el colegio tenía dos amigas, literal, desgraciadamente cuando estamos estudiando vivimos de la realidad de otros y de las expectativas de otros y después nos damos cuenta que no es necesario, pero tuve una etapa donde solo tenía dos amigas, no salía a los recreos porque si lo hacía me topaba en los pasillos con la gente y me gritaban cosas que me daba pena, porque no me aceptaba", dijo.

El famoso continuó: "Por favor, si tú has sido una de esas personas que ha cooperado, colaborado con el bullying de alguien, con deshacer su persona, ¡no sigan! porque no se imaginan los traumas psicológicos que causa, algo que tenemos en común todos los de la casa, es que a todos nos han hecho bullying", explicó.

En comentarios los fans escribieron: "¡y mira ahora dónde estás!, en el corazón de muchísima gente que aprecia todo lo que eres, ahora tú eres el ejemplo e inspiración para muchos".

#nelsoncarreras #TeamNelson #nelson ♬ sonido original - Ari Vega @arivegajb Y mira ahora en donde estás!! En el corazón de muchísima gente que aprecia todo lo que eres❤️ ahora tu eres el ejemplo e inspiración para muchos, me incluyo #LaAcademia