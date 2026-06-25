Neymar vuelve con Brasil y debuta en su cuarto Mundial

-

Tras perderse por lesión los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial de Norteamérica 2026, Neymar finalmente debutó este miércoles en el torneo al ingresar en el segundo tiempo del partido que el equipo de Carlo Ancelotti juega ante Escocia.

OTRAS NOTICIAS: Brasil golea a Escocia y avanza como líder de su grupo

Neymar, de 34 años, entró en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha, con el marcador 3-0 a favor de los pentacampeones mundiales en este encuentro por la tercera y última fecha del Grupo C.

El público en el Hard Rock Stadium, en Miami, le recibió con una enorme ovación.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar juega su cuarta Copa del Mundo, tras competir en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Sumó ocho goles y cuatro asistencias en esas citas.

Estos fueron los datos de Neymar en el partido contra Escocia, según Sofascore.

Para más detalles de la Copa Mundial de la FIFA 2026, puedes entrar en este enlace.

Debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha, el jugador del Santos fue baja en los primeros encuentros de la Canarinha en este Mundial, el empate 1-1 con Marruecos y la victoria 3-0 contra Haití.

Hace mucho

Fueron 981 días los que pasaron para que el delantero vuelva a jugar con Brasil. La última vez fue el 17 de octubre de 2023, partido de eliminatorias contra Uruguay, en Montevideo. En ese duelo sufrió la grave lesión de rodilla que lo alejó varios meses de la canchas.