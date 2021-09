¿Qué ocultó el documental sobre la salud de Michael Schumacher?

La vida de Michael Schumacher cambió radicalmente el 29 de diciembre de 2013 y desde entonces, poco se sabe de cómo se encuentra en la actualidad.

El hermetismo ha rodeado a uno de los hombres más famosos del planeta e incluso la verdad se ha mantenido oculta en su propio documental que se estrenó hace días.

Por eso sus millones de admiradores, excolegas y muchas de las personas que lo acompañaron durante sus años como piloto de la Fórmula 1 viven en la incertidumbre de no saber cómo se encuentra.

A pesar de esto, en casi 8 años de silencio, hay algunas pistas que ayudan a dilucidar cómo se encuentra en la actualidad.

Con el pacto de silencio de la familia, hubo que apelar a las declaraciones de algunas personas allegadas a su círculo íntimo para poder saber al menos pequeños datos que ayuden a deducir cómo se encuentra Schumacher en la actualidad.

En septiembre del 2016, el abogado de la familia, Felix Damm, reveló que el expiloto no podía caminar y ese dato fue uno de los primeros que aportó algo nuevo desde su accidente.

A casi dos años de la tragedia

Luego del accidente tuvo que pasar casi dos años para saber algo más y en agosto del 2018, un familiar que se mantuvo en el anonimato y habló con la revista Paris Match:

“Cuando lo pones en su silla de ruedas frente al hermoso panorama de las montañas que miran al lago, Michael a veces llora”.

Luego fue el arzobispo Georg Ganswein, quien dio más detalles a la revista Bunte: “Me senté frente a él, lo toqué con ambas manos y lo miré. Su cara, como todos sabemos, es la típica cara de Michael Schumacher; sólo se ha vuelto un poco más rellena”.

Un año más tarde de esa declaración, en 2019 hubo un gran cambio con respecto a los anteriores, luego de varios rumores sobre una mudanza, que fueron desmentidos por la familia, un megaoperativo de seguridad alertó a París de que la leyenda de la Fórmula 1 había sido trasladada a un centro clínico de la capital francesa.

El germano que para entonces ya tenía 50 años llegó en una ambulancia al Hospital Georges-Pompidou y entró en una camilla cubierto por una manta azul que ocultó completamente su rostro y su cuerpo, rodeado de una decena de personas que formaban parte del dispositivo de seguridad.

Allí, se supo después, que fue atendido por Philippe Menasché, pionero de la terapia celular para curar la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el médico no afirmó haber trabajado directamente sobre Schumacher y negó que estuvieran realizando un “experimento” como se había dicho en primera instancia.

"Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún ‘experimento’, término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina”.

El polémico documental

En el documental, la esposa del expiloto explicó por qué han decidido no dar ningún tipo de información sobre el estado de salud de su marido: ‘Lo privado es privado’, siempre decía él. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió. Ahora estamos protegiendo a Michael.

Por supuesto que extraño a Michael todos los días, pero no soy solo yo quien lo extraña: los niños, la familia, su padre, todos los que están cerca de él. Michael está aquí de una manera diferente, pero está aquí y creo que eso nos da fuerza”.