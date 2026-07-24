¡No hay paso! Reportan bloqueos en carreteras este viernes 24 de julio

Ambos sentidos de las carreteras han sido bloqueados por manifestantes esta mañana.
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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informa que desde horas de la mañana los siguientes sectores:
- Ruta Departamental RD-AV-09, kilómetro 224, jurisdicción de Cobán, Alta Verapaz y en el kilómetro 290, jurisdicción de Chisec, Alta Verapaz, una de las principales ruta de conexión del sector.
- Ruta Nacional 10 (RN-10), jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
- En el kilómetro 280 de la carretera CA-1 Occidente, en jurisdicción de San Rafael Petzal, Huehuetenango.
- Ruta RN-7E, en jurisdicción de El Estor, Izabal, se han instalado un bloqueo en el km. 316
No tienen paso en ambos sentidos debido a que manifestantes bloquearon la vía.
Los inconformes se han instalado para protestar contra el alza del precio de los combustibles. Esto, ha causado complicaciones en la movilidad vehicular en las principales carreteras que conectan con diferentes regiones del país.