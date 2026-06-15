Nubosidad y lluvias predominarán este lunes en el país

El día comenzará con ambiente cálido, pocas nubes y periodos soleados en gran parte del país, pero se preven lluvias y tormentas por la tarde.
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El inicio de semana se mantendrá con un ambiente cálido con sol en gran parte del territorio nacional.
No obstante, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá las lluvias y tormentas durante la tarde y noche, según Insivumeh.
En las primeras horas del día se espera neblina en sectores de los Valles de Oriente y conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá con pocas nubes y periodos soleados en la región del Pacífico.
Por la tarde se prevé mayor nubosidad con lluvias dispersas y actividad eléctrica en la Bocacosta, Occidente, el sur del Altiplano Central y los Valles de Oriente.
También podrían presentarse lluvias de corta duración en algunos sectores de la Franja Transversal del Norte.