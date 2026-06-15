Nubosidad y lluvias predominarán este lunes en el país

El inicio de semana se mantendrá con un ambiente cálido con sol en gran parte del territorio nacional.

No obstante, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá las lluvias y tormentas durante la tarde y noche, según Insivumeh.

En las primeras horas del día se espera neblina en sectores de los Valles de Oriente y conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá con pocas nubes y periodos soleados en la región del Pacífico.

Por la tarde se prevé mayor nubosidad con lluvias dispersas y actividad eléctrica en la Bocacosta, Occidente, el sur del Altiplano Central y los Valles de Oriente.

También podrían presentarse lluvias de corta duración en algunos sectores de la Franja Transversal del Norte.

No se descartan tormentas locales fuertes y lluvias de corta duración en algunos sectores de la Franja Transversal del Norte. (Imagen: Insivumeh)