La nueva herramienta del IGSS para mantener informados a sus afiliados

A través de esta herramienta, podrás obtener información útil para ti tu familia.
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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha lanzado una nueva herramienta digital para que sus afiliados estén más enterados sobre sus beneficios y noticias actuales de manera directa.
Se trata del canal de noticias a través de WhatsApp, el cual estará brindando información veraz y oficial del instituto, así como noticias, actualizaciones y contenido de interés para el afiliado y su familia.
Para unirte, ingresa aquí.
El IGSS ha estado impulsando una transformación digital para agilizar trámites y mejorar la comunicación con sus más de 1.3 millones de afiliados.
Estas herramientas buscan reducir las filas presenciales y modernizar el acceso a servicios de salud y previsión social en todo el territorio guatemalteco.