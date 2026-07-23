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La nueva herramienta del IGSS para mantener informados a sus afiliados

  • Por Jessica González
23 de julio de 2026, 11:32
Esta herramienta digital te mantendrá mejor informado. (Foto: archivo/Soy502)

Esta herramienta digital te mantendrá mejor informado. (Foto: archivo/Soy502)

A través de esta herramienta, podrás obtener información útil para ti tu familia. 

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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha lanzado una nueva herramienta digital para que sus afiliados estén más enterados sobre sus beneficios y noticias actuales de manera directa. 

Se trata del canal de noticias a través de WhatsApp, el cual estará brindando información veraz y oficial del instituto, así como noticias, actualizaciones y contenido de interés para el afiliado y su familia. 

Para unirte, ingresa aquí.

Este nueva herramienta te mantendrá al día. (Foto: IGSS)
Este nueva herramienta te mantendrá al día. (Foto: IGSS)

El IGSS ha estado impulsando una transformación digital para agilizar trámites y mejorar la comunicación con sus más de 1.3 millones de afiliados.

Estas herramientas buscan reducir las filas presenciales y modernizar el acceso a servicios de salud y previsión social en todo el territorio guatemalteco.

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