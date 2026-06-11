¡De nuevo tras las rejas! Capturan por sexta vez a un hombre de 51 años

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Una lista de delitos preceden a este delincuente que fue capturado por sexta vez.

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La Policía Nacional Civil, dio a conocer este jueves 11 de junio, sobre la captura de un hombre de 51 años que ya había sido detenido con anterioridad.

Se trata de Manuel de Jesús Mairena, quien fue aprehendido en La Reformita, zona 12, por policías del Grupo de Reacción Inmediata, Lobos, que desarrollaban el Plan Semáforo Seguro.

Los agentes indicaron Mairena, al notar la presencia policial intentó huir, pero los agentes lograron neutralizarlo.

Durante su captura, se le incautó una pistola calibre 9mm con dos cargadores y 28 municiones que portaba ilegalmente.

El ahora detenido fue remitido a torre de tribunales para solventar su situación penal. (Foto: PNC)

Sus otros ingresos a prisión

Durante la detención e identificación de Mairena con el dispositivo MI-3, se estableció que tiene cinco ingresos a la cárcel.

Los delitos por los que había detenido con anterioridad fue por posesión para el consumo, portación ilegal de arma de fuego, escándalo, robo y daños a la propiedad privada.