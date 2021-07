Obra de guatemalteco se exhibe en Estados Unidos con mucho éxito

El artista visual Richie Morales presenta "Los efectos del tiempo en la memoria" en el Arts + Literature Laboratory en la ciudad de Madison, en Wisconsin, Estados Unidos.

El artista visual Richie Morales presenta "Los efectos del tiempo en la memoria" en el Arts + Literature Laboratory en la ciudad de Madison, en Wisconsin, Estados Unidos.

El medio cultural estadounidense Tone Madison realizó una crítica del trabajo del guatemalteco, cuya exposición de 41 pinturas estará disponible del 1 al 10 de julio del 2021.

Richie Morales en la apertura de su exhibición. (Foto: Richie Morales)

"Sus pinturas consisten en ricas texturas, cuyos colores vibrantes emiten una energía positiva pero a la vez visibilizan temas complejos", relata el medio.

El trabajo anterior de Morales refleja la violencia y oscuridad de las injusticias sociales, sin embargo, en esta etapa los colores vivos son una forma de curación. Colibríes, escarabajos, ciervos, mariposas, libélulas, cigarras, sapos, tortugas y quetzales son protagonistas en esta entrega, nahuales y seres que cuentan la historia de Guatemala.

Morales se inspira en la fauna guatemalteca que lleva consigo poderosos mensajes. (Foto: richie Morales)

"No están ahí por su belleza simple y estéticamente agradable. Están ahí para hablar contigo y revelarte su significado más profundo dentro de la cultura guatemalteca", dijo Morales, quien reveló cómo el colibrí es un poderoso mensajero del más allá, el venado que representa el nacimiento del sol, la mariposa la metamorfosis y las cigarras, que permanecen 13 años bajo tierra para resurgir.

"Cuando llueve mientras sale el sol, la gente en Guatemala dice que están naciendo ciervos", compartió Morales en la entrevista.

Su obra habla de la conexión del tiempo, los recuerdos y la belleza en la naturaleza. Otra de sus fuentes de inspiración son las alfombras de Semana Santa luego de que la procesión pasa por ellas y los textiles que hilan historias.

Su arte expresa la situación social en Guatemala. (Foto: Richie Morales)

"El arte me eligió a mí. Es la forma en que me comunico con el mundo. A veces es difícil viniendo de un contexto tan herido como Guatemala. Antes tenía demasiados prejuicios y me costaba comunicarme hablando, así surgió el dibujo y luego, en los centros de rehabilitación, tuve la oportunidad de interactuar con la pintura", contó acerca de cómo inició como artista.

"Tuve una infancia complicada: fases de drogas, alcoholismo y pérdida de amigos por la violencia, perder a un amigo es muy doloroso. Estás hablando con ellos y de repente, a la vuelta de la esquina, lo matan. Esas condiciones me golpearon y estaba buscando una manera de entender por qué sucedían esas cosas". agregó.

Parte de la obra que se exhibe en Madison. (Foto: Richie Morales)

Acerca de lo que expresa a través de su trabajo dijo:

"La historia de Guatemala al igual que la del resto de América Latina, es complicada con Estados Unidos. Sus intervenciones políticas nos han afectado mucho, Guatemala es el resultado de años de intervenciones, gobiernos militares, golpes de estado y oligarquías".

Richie ha resivido la visita de seres queridos y amigos a su exhibición en Estados Unidos. (Foto: Richie Morales)

Las 41 piezas están acompañadas por poemas de la escritora y filóloga boliviana Claudia Vaca inspirados en Rayuela.

"Le pedí a Claudia que escribiera los poemas con un estilo Rayuela; pues cada uno iba acompañado de una pintura, para que se organizara y desorganizara a la vez".

En el poema que acompaña a los seis lienzos que se une para mostrar una libélula, Vaca trata sus alas como una metáfora de la libertad.

El Arts + Literature Laboratory está ubicado en la 111 S Livingston St Suite 100, Madison, WIsconsin 53703.

Su arte estará expuesto hasta el 10 de julio. (Foto: Richie Morales)

Con información de Tone Madison.