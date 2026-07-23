Obsession demuestra que las buenas ideas siguen pesando más que el presupuesto

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Con un presupuesto modesto y un elenco poco conocido, el thriller escrito y dirigido por Curry Barker se convirtió en uno de los mayores fenómenos del cine independiente reciente gracias al boca a boca y una premisa tan inquietante como original.

Su taquilla mundial, confirma porqué se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos del año. En una industria dominada por secuelas, franquicias multimillonarias y presupuestos cada vez más elevados, pocas películas consiguen convertirse en un fenómeno tan orgánico como inesperado.

Obsession (Obsesión), escrita, dirigida y editada por Curry Barker, pertenece precisamente a esa rara categoría de obras que recuerdan que el cine todavía puede sorprender cuando una buena historia encuentra la manera adecuada de ser contada.

Tras convertirse en uno de los thrillers más rentables de los últimos años, con una recaudación que multiplicó cientos de veces su modesto presupuesto de producción, Obsession llega como una oportunidad para descubrir una de las propuestas más sorprendentes del cine reciente.

Su éxito resulta especialmente llamativo porque desafía buena parte de las fórmulas que hoy dominan la industria: no depende del respaldo de una franquicia consolidada, de la nostalgia por una propiedad intelectual conocida ni del impacto mediático generado por sus protagonistas.

Aunque una inteligente campaña publicitaria y el boca a boca contribuyeron a convertirla en un fenómeno, el verdadero motor de su éxito se encuentra en otro lugar: una idea sencilla, ejecutada con enorme precisión, que transforma un deseo romántico aparentemente inocente en una inquietante reflexión sobre el amor, el control y la obsesión.

En tiempos donde el espectáculo suele imponerse sobre la historia, Obsession demuestra que una buena premisa, sostenida por personajes convincentes y una ejecución inteligente, sigue siendo una de las fórmulas más rentables que existen en el cine.

¿De qué trata Obsession?

El protagonista utilizará un objeto mágico, el sauce del deseo, lo que desencadenará una pesadilla. (Foto: X / Universal Pictures)

Es una historia sobre el amor, cuando nunca fue amor. La premisa es conocida. Un joven tímido e inseguro, enamorado de su mejor amiga desde la infancia, incapaz de confesarle lo que siente. Durante sus primeros minutos, Obsession juega deliberadamente con esa sensación de familiaridad, recurriendo a elementos propios de la comedia romántica para hacer creer al espectador que sabe exactamente hacia dónde se dirige la historia. Se instala una especie de comodidad narrativa, la impresión de estar frente a un relato cuyos códigos ya se conocen y cuyo desenlace parece predecible.

Pero esa seguridad dura muy poco. Escena tras escena, la película comienza a desarmar las expectativas que ella misma ha construido. El tono se vuelve cada vez más inquietante y la aparente historia de amor revela un trasfondo mucho más profundo y oscuro. De esa manera, la cinta demuestra que aquello que parecía una fantasía romántica siempre ocultó otra naturaleza: una reflexión sobre la obsesión, el consentimiento y la necesidad humana de controlar aquello que, por definición, solo tiene valor cuando permanece libre.

En ese contexto aparece Bear, interpretado por Michael Johnston, un joven incapaz de expresar sus sentimientos hacia Nikki. Convencido de que jamás logrará conquistarla, recurre impulsivamente a un misterioso objeto capaz de conceder un único deseo. Lo hace sin detenerse a pensar si realmente funcionará y, mucho menos, en las consecuencias que podría desencadenar. Su decisión nace de la ingenuidad, la frustración y la desesperación silenciosa que cualquiera podría experimentar ante un amor no correspondido. Precisamente por eso resulta tan perturbadora: porque la película convierte una emoción profundamente humana en el punto de partida de una tragedia.

Nikki, interpretada por Inde Navarrette, es poseída por alguna entidad desconocida. (Foto: captura del tráiler oficial / Universal Pictures)

Lo más interesante es que Obsession nunca presenta a Bear como un simple villano. Al principio despierta compasión; después, incomodidad; y finalmente, rechazo. A medida que descubre que puede imponer su voluntad sobre Nikki, también aflora una faceta posesiva, egoísta y profundamente controladora.

La película evita ofrecer una respuesta sencilla y plantea una pregunta mucho más inquietante: ¿esa oscuridad siempre estuvo ahí, esperando la oportunidad de manifestarse, o fue el acceso a un poder absoluto lo que terminó corrompiéndolo? En esa ambigüedad reside buena parte de la fuerza del personaje, porque obliga al espectador a preguntarse si el poder transforma a las personas o, simplemente, revela quiénes han sido desde el principio.

Lo que sigue no es la típica historia romántica con elementos fantásticos. La película toma ese punto de partida para preguntarse algo mucho más incómodo: ¿qué ocurre cuando el amor deja de ser una elección? Desde ese momento, Obsession sin abandonar los caminos habituales del thriller sobrenatural, logra evolucionar hasta convertirse en una reflexión sobre la contradicción que significa el intentar convertir en posesión aquello que solo cobra sentido como una elección libre.

Inde Navarrette genera terror con gestos y movimientos inusuales, más allá de maquillaje exagerado o efectos digitales. (Foto: captura de tráiler oficial / Universal Pictures)

Nikki: cuando el verdadero terror es perder la propia identidad

El mayor acierto de la película se encuentra en Nikki, interpretada por Inde Navarrette, conocida por su participación en Superman & Lois. Su interpretación trasciende los registros habituales del cine de terror porque consigue construir dos personajes en uno solo. En los primeros compases de la historia da vida a una joven carismática e independiente, con amistades, un trabajo estable y el sueño de convertirse en escritora. Pero, conforme avanza la trama, logra una transformación tan gradual como perturbadora hasta resultar completamente convincente como alguien cuya voluntad ha sido reemplazada por una presencia desconocida. Y lo hace sin recurrir únicamente al maquillaje, los efectos especiales o los sobresaltos propios del género.

Navarrette construye esa metamorfosis a partir de pequeños detalles. Cada gesto, cada mirada y cada cambio casi imperceptible en su lenguaje corporal transmiten la sensación de que la verdadera Nikki comienza a desaparecer lentamente. Lo más inquietante es que la película deja entrever que esa persona sigue allí, atrapada dentro de sí misma, consciente de lo que ocurre, pero incapaz de recuperar el control. Por eso, el horror no reside en verla actuar con violencia, sino en presenciar cómo alguien pierde, poco a poco, la capacidad de decidir quién es y cómo quiere vivir.

@universalpicsca Be careful who you wish for. OBSESSION is only in theatres May 15. ♬ original sound - Universal Pictures Canada

Es precisamente ahí donde Obsession encuentra una de sus lecturas más interesantes. El verdadero monstruo nunca es la entidad sobrenatural, sino la anulación de la voluntad ajena. Nikki deja de amar porque ya no puede elegir hacerlo; deja de vivir conforme a sus propios deseos para obedecer una voluntad impuesta. La película convierte esa pérdida de autonomía en una poderosa metáfora de las relaciones posesivas y del abuso emocional, recordando que el afecto deja de existir en el instante en que deja de ser una elección. Lo que queda ya no es amor, sino una forma de cautiverio que trasciende lo sobrenatural para hablar de una realidad profundamente humana.

¿Por qué Obsession fue tan rentable?

El extraordinario rendimiento comercial de Obsession no puede explicarse únicamente por su reducido presupuesto, estimado entre 750 mil y 1 millón de dólares. La película encontró algo mucho más difícil de conseguir: generar conversación. Su premisa resultó lo suficientemente original para despertar curiosidad, mientras que el boca a boca y una estrategia de marketing viral hicieron el resto.

El resultado fue un fenómeno poco común en el cine contemporáneo, donde una producción independiente terminó compitiendo con grandes estudios y multiplicando varias centenas de veces su inversión inicial.

Pero detrás de esas cifras existe una lección más importante. Obsession demuestra que el público sigue dispuesto a apoyar propuestas originales cuando estas confían en sus personajes antes que en el espectáculo. En una época donde muchas producciones parecen diseñadas para alimentar franquicias, la película recuerda que una buena idea, ejecutada con convicción, todavía puede abrirse camino.

¿Quién es Curry Barker?

Curry Barker, el director de Obsesión, inició su carrera en su canal de Youtube That´s a bad idea. (Foto: Youtube)

No podríamos hablar de Obsession sin detenerse en el trabajo de Curry Barker. Con apenas veintiséis años, el cineasta asumió múltiples responsabilidades dentro del proyecto al escribir, dirigir y editar la película, trasladando al largometraje la creatividad que ya había demostrado en sus cortometrajes y producciones para YouTube. Más que un ejercicio de control autoral, esa participación integral permitió que la historia mantuviera una identidad visual y narrativa muy definida, donde cada decisión parece responder a una misma visión creativa.

Lo más interesante es que Barker comprende algo que suele olvidarse en el cine de terror contemporáneo: el miedo resulta mucho más efectivo cuando nace de los personajes que de los sobresaltos. La película dedica tiempo a construir vínculos, inseguridades y conflictos antes de recurrir al horror, logrando que cada giro tenga un peso emocional real. El elemento sobrenatural funciona como detonante, pero nunca sustituye el drama humano. Es precisamente esa combinación la que convierte a Obsession en una experiencia inquietante incluso cuando la pantalla permanece en silencio.

Lo que funciona y lo que no tanto

Fortalezas

Una premisa sencilla desarrollada con inteligencia.

La sobresaliente interpretación de Inde Navarrette como Nikki.

Dirección con una identidad visual clara pese a su reducido presupuesto.

Excelente equilibrio entre thriller psicológico y horror sobrenatural.

Un uso del terror que privilegia el desarrollo de personajes sobre el impacto inmediato.

Aspectos discutibles

Algunos personajes secundarios habrían agradecido un mayor desarrollo.

Determinados giros exigen aceptar con rapidez las reglas sobrenaturales de la historia.

El ritmo pausado del primer acto puede sorprender a quienes esperan un terror más convencional.

El horror perseguirá a todo el grupo de amigos de Bear. (Foto: captura del tráiler oficial / Universal Pictures)

Veredicto: cuando el verdadero monstruo es la obsesión

Obsession demuestra que el cine de terror sigue siendo uno de los mejores espacios para explorar las emociones humanas llevadas al extremo. Bajo la apariencia de un thriller sobrenatural se esconde una historia sobre los límites del amor, la necesidad de ser aceptados y el peligro de confundir el afecto con la posesión. Más que asustar con criaturas o sobresaltos, la película inquieta porque enfrenta al espectador con una verdad profundamente humana: las decisiones tomadas en nombre del amor pueden convertirse en las más destructivas cuando dejan de respetar la libertad del otro.

Quizá por eso ha logrado conectar con tantos espectadores. Porque entiende que los monstruos más inquietantes no siempre llegan desde lo desconocido; a veces nacen de deseos que todos hemos sentido alguna vez, pero que, llevados al extremo, terminan despojando al otro de su identidad. Obsession recuerda que el amor solo tiene sentido cuando puede elegirse libremente. En el instante en que deja de ser una elección, deja también de ser amor para convertirse en una forma de dominación. Y pocas películas recientes han sabido retratar esa transformación con tanta inteligencia y sensibilidad.

Al final, el verdadero horror no consiste en la existencia de una fuerza sobrenatural, sino en descubrir que la obsesión puede llevar a una persona a justificar cualquier acto con tal de no perder aquello que cree amar. Es una idea tan incómoda como vigente, y precisamente por eso Obsession permanece en la memoria mucho después de que aparecen los créditos finales.

¿Dónde ver Obsession?

Por el momento, los productores no han confirmado la plataforma donde llegará Obsession tras su paso por los cines. Lo habitual es que este tipo de producciones independientes comiencen su distribución digital varios meses después de finalizar su exhibición comercial, aunque todavía no existe un anuncio oficial.