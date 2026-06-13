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David Beckham recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de junio de 2026, 09:15
El&nbsp;exfutbolista develó su estrella en el Paseo de la Fama. (Foto: Facebook)

El exfutbolista develó su estrella en el Paseo de la Fama. (Foto: Facebook)

El famoso exfutbolista quedó inmortalizado en la famosa acera de los Ángeles.

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El 12 de junio, David Beckham fue conmemorado con la imposición de su estrella en el Paseo de la Fama, ubicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en la categoría de entretenimiento deportivo.

El exjugador de fútbol celebró este logro en su carrera. (Foto: RRSS)
El exjugador de fútbol celebró este logro en su carrera. (Foto: RRSS)

Beckham, de gran impacto global en el deporte, tuvo una exitosa carrera como futbolista y se ha convertido en un referente de la cultura popular y la disciplina deportiva.

En los asistentes al evento, estuvo su esposa Victoria Beckham y el actor Tom Cruise, quienes festejaron este logro conmemorativo de una trayectoria profesional.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

Nuevos proyectos

Su estrella la obtiene tras haber creado Studio 99, un centro de producción multimedia generando transcendencia a otros escenarios profesionales tras haberse retirado en 2013 del fútbol.

Además de distintos proyectos que ha emprendido en el mundo del entretenimiento.

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