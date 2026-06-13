David Beckham recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (video)

El famoso exfutbolista quedó inmortalizado en la famosa acera de los Ángeles.
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El 12 de junio, David Beckham fue conmemorado con la imposición de su estrella en el Paseo de la Fama, ubicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en la categoría de entretenimiento deportivo.
Beckham, de gran impacto global en el deporte, tuvo una exitosa carrera como futbolista y se ha convertido en un referente de la cultura popular y la disciplina deportiva.
En los asistentes al evento, estuvo su esposa Victoria Beckham y el actor Tom Cruise, quienes festejaron este logro conmemorativo de una trayectoria profesional.
Nuevos proyectos
Su estrella la obtiene tras haber creado Studio 99, un centro de producción multimedia generando transcendencia a otros escenarios profesionales tras haberse retirado en 2013 del fútbol.
Además de distintos proyectos que ha emprendido en el mundo del entretenimiento.