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"Miel San Marcos" lleva alabanzas al mercado de "El Guarda" en Guatemala

  • Por Selene Mejía
12 de junio de 2026, 11:00
Miel San Marcos llevó alabanzas al mercado de El Guarda. (Foto: Redes Sociales)

Miel San Marcos llevó alabanzas al mercado de El Guarda. (Foto: Redes Sociales)

La agrupación cristiana "Miel San Marcos" acudió a alabar a Dios al mercado de "El Guarda", uno de los más grandes e importantes de la Ciudad de Guatemala. 

OTRAS NOTICIAS: "Miel San Marcos" ingresa a cárcel de El Salvador

En videos compartidos en redes sociales, inquilinos del centro de comercio mostraron a los integrantes cuando iniciaron un momento de música para Dios. Otros clips muestran cuando van saludando a los comerciantes. 

miel san marcos 1

Durante el "Día del inquilino" decidieron entregar este importante día a la fe en una actividad de adoración. 

"Desde El Guarda acá Miel San Marcos adorando al rey de reyes", dice Josh Morales antes de iniciar la música. 

miel san marcos 1
Foto: Oficial.

El evento trascendió pues muchos afirmaron sentirse bendecidos por este momento. 

Miel San Marcos

Se trata de un grupo guatemalteco de música cristiana integrado por los tres hermanos Josh, Luis y Sammy Morales.​

El nombre "Miel" se deriva de las siglas de Ministerios Elim, nombre inicial de la iglesia Tabernáculo de Avivamiento y San Marcos, por el nombre del departamento en el que está ubicada.

Actualmente los integrantes residen en Estados Unidos desde donde llevan alabanza y adoración al mundo. 

MIRA: 

@produccionesabimaelgt Miel San Marcos en el Día del Inquilino, Mercado el Guarda, Zona 11 Gt #mielsanmarcos #mielsanmarcospentocostes #mielsanmarcosproezas ♬ sonido original - PRODUCCIONES ABIMAEL GT

@arescun Sin ir al congreso ADN pero Miel San Marcos se pronuncia en el guarda por el día del inquilino, life is good‍↕️ #cristiangirl #jovenescristianos #diadelinquilino #mercadoelguarda #lifeisgood ♬ No Me Avergüenzo - Miel San Marcos & Matthew Morales

@mauricio.laz7 Desde ciudad capital.Miel San Marcos @PABLO⚓️LASTOR @LOWSAN  @sammy310oficial @@Eduardo Guarcas @ervingonzalez117 @edycanil502 ♬ sonido original - Vida Eterna

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