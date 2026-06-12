"Miel San Marcos" lleva alabanzas al mercado de "El Guarda" en Guatemala

La agrupación cristiana "Miel San Marcos" acudió a alabar a Dios al mercado de "El Guarda", uno de los más grandes e importantes de la Ciudad de Guatemala.
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En videos compartidos en redes sociales, inquilinos del centro de comercio mostraron a los integrantes cuando iniciaron un momento de música para Dios. Otros clips muestran cuando van saludando a los comerciantes.
Durante el "Día del inquilino" decidieron entregar este importante día a la fe en una actividad de adoración.
"Desde El Guarda acá Miel San Marcos adorando al rey de reyes", dice Josh Morales antes de iniciar la música.
El evento trascendió pues muchos afirmaron sentirse bendecidos por este momento.
Miel San Marcos
Se trata de un grupo guatemalteco de música cristiana integrado por los tres hermanos Josh, Luis y Sammy Morales.
El nombre "Miel" se deriva de las siglas de Ministerios Elim, nombre inicial de la iglesia Tabernáculo de Avivamiento y San Marcos, por el nombre del departamento en el que está ubicada.
Actualmente los integrantes residen en Estados Unidos desde donde llevan alabanza y adoración al mundo.
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