¿Octavio Ocaña tenía un hijo?

André ya no volverá a ver a Octavio Ocaña, su "papá Tavo". Pero, ¿el pequeño era su hijo?.

Nerea Godínez, prometida del actor Octavio Ocaña, sigue mostrando su sentir en redes sociales en donde también ha pedido que se haga justicia por la trágica muerte del artista.

Pero algo que llamó la atención fue un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, en donde expresó que no sabe cómo decirle a su hijo André que ya no volverá a ver a Ocaña.

“Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su “papá Tavo” ya no va a regresar a casa”, escribió.

¿Era su hijo?

Pese a que el pequeño consideraba al comediante como su padre, Nerea dijo en unas recientes declaraciones que solamente es hijo de ella, pero él tuvo la figura paterna de Octavio.

En varios videos publicados por ella se observa al niño referirse a Octavio como su papá. André aprendió a andar en patines gracias a la ayuda de su "papá Tavo".

“Llegaste a nuestra vida para quedarte y así será, aunque ahora de otra forma, de la forma que sea por favor te pido que no nos dejes, que me sigas en mis sueños para que ahí podamos cumplir todo lo que tanto anhelamos. Te amo Octavio y me deshace cada milímetro de mi ser", escribió en otra publicación.

