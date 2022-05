Padre de Salvador Ramos: “Me hubiese disparado a mí”

El padre del pistolero de 18 años que mató a 21 personas en una escuela primaria en Uvalde, Texas quiere que el mundo sepa que lo siente.

En una entrevista con The Daily Beast, Salvador Ramos dijo: “Solo quiero que la gente sepa que lo siento por lo que hizo mi hijo”.

“Nunca esperé que mi hijo hiciera algo así”, agregó Ramos, de 42 años. "Debería haberme matado, ya sabes, en lugar de hacerle algo así a alguien".

Su hijo, también llamado Salvador, le disparó a su abuela en la cara el martes y huyó con su automóvil, antes de estrellarlo contra una zanja en las afueras de Robb Elementary y abrir fuego contra un salón de clases de cuarto grado.

El adolescente, cuyo ataque se ha cobrado la vida de al menos 19 niños pequeños y dos adultos, murió en el lugar.

¿Cómo se enteró?

Ramos dijo que estaba en el trabajo el día del tiroteo y que solo se enteró cuando su propia madre llamó para contárselo. Preso del pánico, comenzó a llamar a la cárcel local y les preguntó si su hijo estaba allí.

Luego, se enteró que un oficial lo abatió tras cometer el atroz crimen contra los niños y sus maestras.

“Nunca volveré a ver a mi hijo, al igual que ellos no verán a sus hijos. Y eso me duele”, resaltó Ramos.

Amor de padre

A pesar de la espantosa masacre que llevó a cabo el martes, Ramos insistió en que su hijo era “una buena persona” que se “lastimaba a sí mismo”. Afirmó no tener idea de por qué su hijo se volvió tan violento o por qué eligió atacar la escuela.

Pero dijo que notó un cambio en su hijo en los últimos meses: un par de guantes de boxeo que compró y comenzó a probar en un parque local. “Le dije, 'Mijo, un día alguien te va a patear el trasero'”, recordó Ramos. “Empecé a ver diferentes cambios en él así”.

Según los informes, el joven Ramos tenía una mala relación con su madre y había abandonado la escuela secundaria antes de graduarse este año. Su padre admitió que no había pasado mucho tiempo con él últimamente porque estaba empleado fuera de Uvalde por la pandemia.

Su propia madre sufría de cáncer, dijo Ramos, y él no podía arriesgarse a estar expuesto al coronavirus.

Agregó que su hijo se frustró con las precauciones de Covid hace aproximadamente un mes y se negó a hablar con él. Ramos no lo había vuelto a ver desde entonces.

“Mi mamá me dice que probablemente él también me habría disparado, porque siempre decíaa que no lo amaba”, agregó el padre.

Reproche

Ramos también criticó a la madre del niño, Adriana Reyes, por no comprarle más útiles escolares y ropa. Dijo que su hijo fue acosado en la escuela por usar los mismos jeans altos todos los días, y que esa fue la razón por la que finalmente abandonó la escuela. Los intentos de comunicarse con Reyes para hacer comentarios esta semana no tuvieron éxito.

Antiguos compañeros de clase y familiares confirmaron que el menor de los Ramos había sido intimidado en la escuela secundaria por un impedimento del habla.

Pero algunos ex compañeros de trabajo y otros que lo conocieron dijeron que Ramos tenía una racha agresiva, y su historial en Internet apuntaba a alguien demasiado feliz para fanfarronear sobre armas y derramamiento de sangre masivo.