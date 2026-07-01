Pareja escala antena de edificio Empire State para comprometerse en matrimonio

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Angela Nikolau e Ivan Beerkus fueron arrestados el 1 de julio de 2026 tras escalar una antena en la cima del Empire State Building en Nueva York para comprometerse en matrimonio.

La pareja vestida de negro utilizó máscaras y desplegó una pancarta en la parte más alta del edificio de 443 metros que decía: "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz".

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"Ambos fueron detenidos sin incidentes y no hay reportes de heridos. Los cargos están pendientes, y la investigación continúa", dijo a la AFP un portavoz de la policía de Nueva York.

Luego de alzar la manta por un momento y tras bajar de la antena, aún en lo alto Ivan se puso de rodillas y pareció pedirle matrimonio a Angela luego se besaron y abrazaron

El Empire State Building tiene un mirador abierto al público, pero el acceso a puntos más altos está prohibido y ellos no acataron este aviso.

Según testigos que estaban en el mirador, de repente quedaron atrapados en el lugar que quedó cerrado por un instante.

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¿Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus, la irreverente pareja arrestada tras subir la antena del Empire State?

Se trata de la pareja rusa que se dedica a subir las cimas. Ambos son escaladores y acróbatas de alto riesgo, protagonistas del documental de 2024 *Skywalkers: A Love Story*.

Beerkus tiene 32 años y se autodenomina *rooftopper*, ha subido algunos de los edificios más altos del mundo sin cuerdas ni ningún otro equipo de seguridad.

Ganó popularidad en internet publicando imágenes desde las alturas de sus escaladas (en su mayoría ilegales), en las que ha trepado desde rascacielos y monumentos emblemáticos hasta grúas.

Angela Nikolau de 33 años es hija de artistas de circo, viaja por el mundo para escalar alturas peligrosas sin cuerdas ni equipo de seguridad, publicando en internet las imágenes.

Según el documental, cuando se conocieron, ella tenía menos experiencia que él y veía a Beerkus como un referente, buscando emular sus escaladas.

Su amor surgió finalmente durante un viaje realizado en 2016 para escalar el rascacielos Goldin Finance 117 en Tianjin, China.

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