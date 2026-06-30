Tom Holland, Spiderman y Messi se encuentran en Nueva York

Un encuentro de película ocurrió entre Tom Holland, Messi y Spiderman en plena ciudad de Manhattan en Nueva York por la promoción de "Spider-Man: Brand New Day".
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En un video compartido de manera oficial en las redes de "Spiderman" se aprecia el clip donde el astro del fútbol buscó al héroe del momento con un rastreador hasta que se encontró con Peter Parker en una cafetería en la Gran Manzana.
"¡Cállate!", expresa Parker al notar el ingreso de Messi al lugar. "¿Eres Messi? ¿qué haces aquí?", continúa mientras Messi le enseña el detector en su teléfono donde se afirma que el superhéroe está en el lugar.
"¿Estás buscando a Spiderman? Solo espera aquí", le dice mientras el encargado del lugar le contesta·"Bienvenido a Nueva York".
Peter se apresura a ponerse el traje y, para sorpresa de Messi, el arácnido le da una vuelta por los aires a través de los rascacielos.
¿Cuándo de estrena Spiderman: Brand New Day en Guatemala?
La cinta se podrá apreciar a partir del 30 de julio en Guatemala en todas las salas del país. La pre venta se encuentra en todos los sitios oficiales. Este es uno de ellos.
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