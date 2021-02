PDH a diputado de Vamos: "Usted no me va a dar órdenes"

El jefe de la bancada Vamos, Mynor Mejía, y el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, discutieron este martes durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos.

Mejía inició los señalamientos, asegurando que Rodas convocó a manifestar en la Plaza de la Constitución y le recriminó por subirse a tarimas.

"Usted como funcionario no tiene que estar subiéndose a una tarima", señaló el legislador oficialista. "Yo no me siento representado por usted", remarcó el diputado ofiicialista.

#CongresoGT "Yo no me siento representado por usted... Usted como funcionario no tiene que estar subiéndose a una tarima", le dice el jefe del bloque Vamos, Mynor Mejía, al jefe de la @PDHgt, @JordanRodas. @soy_502 pic.twitter.com/upIX13NTAX — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) February 16, 2021

El magistrado de conciencia le respondió al parlamentario que no es su jefe, porque la PDH no está supeditada a ningún organismo de Estado.

"Usted no me va a dar órdenes sobre si me subo o no me subo a una tarima (...) Yo tampoco me siento representado por usted", puntualizó el jefe de la PDH.

#CongresoGT "Usted no me va a dar órdenes sobre si me subo o no me subo a una tarima (...) Yo tampoco me siento representado por usted", le responde el jefe de la @PDHgt, @JordanRodas, al diputado de Vamos, Mynor Mejía. @soy_502 pic.twitter.com/SVqTnPekl5 — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) February 16, 2021

Esta discusión no tuvo relación con el tema que se aborda en la reunión, debido a que esta fue convocada para indagar en las acciones de las instituciones públicas ante los asesinatos de mujeres.