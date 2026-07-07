Pedersen gana cuarta etapa del Tour y Traeen es nuevo líder

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El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) ganó la cuarta etapa del Tour de Francia, este martes en Foix, donde el noruego Torstein Traeen (Uno-X) se puso nuevo líder en la general, en una jornada marcada por un fuerte calor, incluso superando puntualmente los 40 grados centígrados.

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El corredor escandinavo, que había comenzado el día como 24º de la general a cinco minutos y seis segundos del que era líder de la clasificación, el esloveno Tadej Pogacar, formó parte de la escapada y la gran ventaja respecto al pelotón, superior a los diez minutos provisionalmente cuando acabó su etapa, le permitió vestirse con el maillot amarillo al término de esta jornada.

Traeen, que ya llegó a vestir el jersey rojo de líder de la general en la última Vuelta a España, no había sido hasta ahora líder del Tour.

Pedersen se impuso en el esprint en un grupo de diez corredores distanciados para cruzar la línea por delante de su compañero de equipo estadounidense Quinn Simmons y del español Raúl García, segundo y tercero del día, respectivamente.

Jersey shuffle after Stage 4!

Yellow, green and white have new owners, while Alex Baudin holds on to the polka dots. ⚪️



Jeu de chaises musicales après l’Étape 4 !

Le jaune, le vert et le blanc changent de propriétaire, pendant qu’Alex Baudin garde les pois. ⚪️… pic.twitter.com/PBn0faLOZD — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026

El miércoles tendrá lugar la quinta etapa del Tour, un recorrido de 158 kilómetros entre Lannemezan y Pau, que salvo sorpresa debería resolverse con una llegada masiva.

La única subida en el trazado es corta (Baleix, 1 km con desnivel medio del 8,8%), y está situada a 25 kilómetros de la meta, lo que no debería ser un gran obstáculo para los velocistas.

La principal amenaza, eso sí, puede estar en el calor, ya que se espera una nueva jornada con altas temperaturas en el sur de Francia.