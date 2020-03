Se pelean por el maíz, le aumentan precio y suben las tortillas

El precio del quintal de maíz aumentó denuncian en el interior del país, y el efecto ha sido el incremento en el valor de las tortillas.

Los nuevos precios no autorizados ocurrieron desde el domingo y las quejas se incrementaron este martes, un día después que el presidente Alejandro Giammattei emitió las restricciones para que el transporte colectivo no circule y algunas empresas no presten servicios para evitar la propagación del coronavirus.

En algunas ventas de tortillas aumentó el precio.

El precio del quintal varía según la región, pero en promedio el costo oscilaba entre los 140 y 150 quetzales. Hay denuncias que el algunos municipios se vende el quintal a 225 quetzales y hasta 350 quetzales.

El mismo mandatario dijo tener información al respecto y expresó: "No se vale. El coronavirus no afecta la producción de maíz" y reiteró que quienes acaparen e incrementen los precios "serán drásticamente sancionados".

En el municipio de San Antonio Ilotenango, Quiché, quedó grabado en video lo que según se menciona en Facebook, las personas al tener información del supuesto desabastecimiento acudieron a comprar creando altercados en busca del producto.

Así se comparte en la página de Facebook San Antonio Ilotenango:

Sube precio de las tortillas

Las consecuencias hasta ahora se han trasladado hacia los consumidores de tortillas. En las negocios se incrementó el precio hasta el doble.

Maria Choc, vendedora en un local de la colonia Atlántida en la zona 18 justificó el aumento de 25 centavos a 50 centavos por tortilla diciendo que compraron el maíz más caro.

En tortillerías de la zona 1 también se reportó el alza.

La Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) ha recibido reportes y esperan informar a la brevedad los lugares donde se encontró la especulación de precios. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) también recibió denuncias al respecto.