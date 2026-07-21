Perfumerías Fetiche lanza edición limitada de Jean Paul Gaultier

Perfumerías Fetiche presentó en Guatemala la edición limitada Le Male In Blue Eau de Parfum, una fragancia de Jean Paul Gaultier inspirada en la fuerza del océano y diseñada para hombres que buscan proyectar confianza y personalidad.
El lanzamiento presenta una nueva interpretación del icónico marinero de Jean Paul Gaultier, ahora vestido con un profundo azul metalizado con vetas negras translúcidas, un diseño que busca representar la fuerza del mar, la libertad y una actitud desafiante.
Creada por la perfumista Natalie Cetto, la fragancia combina una salida de lavanda azul, un corazón con acorde de anís metálico y un fondo de benjuí, dando como resultado una composición aromática especiada que mezcla frescura, intensidad y calidez.
Le Male In Blue está inspirada en hombres que afrontan nuevos retos con determinación y seguridad, trasladando ese concepto a una propuesta olfativa pensada para dejar una impresión duradera.
Además del nuevo diseño de su emblemático frasco en forma de torso, esta edición limitada busca ofrecer una experiencia que acompañe diferentes momentos, desde reuniones de trabajo hasta ocasiones especiales.
La fragancia ya estará disponible por tiempo limitado en presentaciones de 75 ml y 125 ml. Quienes deseen conocer Le Male In Blue Eau de Parfum podrán encontrarla en cualquiera de las tiendas de Perfumerías Fetiche o adquirirla a través de su tienda en línea.