Pese a incendio, recolectores acudirán al vertedero de Amsa

Pese a que socorristas de diferentes cuerpos de bomberos, del Ejército y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no han logrado sofocar el fuego en el vertedero ubicado en Bárcenas, Villa Nueva, los recolectores amenazan con llegar este jueves a depositar la basura.

EN CONTEXTO: Las imágenes del incendio en el relleno sanitario de Villa Nueva

El problema inició desde mediados de diciembre. Un incendio se produjo en el vertedero administrado por la Autoridad del Lago de Amatitlán (AMSA), pero lograron sofocarlo. A principios de enero hubo otro conato más, hasta que el sábado 6 de febrero el fuego se volvió incontrolable pese a grandes cantidades de agua, no se ha logrado detener.

Para Miguel Ángel Carrera, presidente de la Gremial de Recolectores de Guatemala, esta situación ya era de esperarse, debido a que durante muchos años el vertedero ha sido un problema que nadie ha querido resolver.

"Desde que llegaron las nuevas autoridades (de Amsa) tratamos de tener un acercamiento pero no nos han querido atender. El problema es que ya no hay espacio y siempre nos indican que no hay maquinaria para el manejo de los desechos. Como recolectores a veces hemos tenido que esperar hasta siete horas para depositar la basura que recogimos durante la mañana", lamentó.

Hasta hace dos años el vertedero, ubicado en el kilómetro 22 jurisdicción de Bárcenas, Villa Nueva, recibía los deshechos de 14 municipios. Sin embargo, ahora 32 municipalidades llegan a verter la basura de sus comunidades, pese a que desde 2017 se sabe que el lugar está a punto de colapsar.

Según Carrera, intentaron dialogar con la nueva directora de Amsa, Jackeline Morales, pero no los quiso atender. "Queríamos que nos ayudaran porque ha habido retrasos y nos tardamos demasiado. La ineficiencia es evidente, no tienen la capacidad de manejar los desechos, lo que hacen es amontonar la basura y no le dan la cobertura completa", lamentó.

La gran cantidad de humo que sale del incendio del vertedero de Bárcenas, limita la visibilidad en la ruta que conduce hacia el Pacífico. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, explicó que el incendio se propagó debido a la falta de tratamiento en la basura. Los recolectores llegaron el viernes y el sábado a depositar los residuos donde ya había fuego. "Nadie se percató, no fue un hecho premeditado, lo que sí hubo es falta de interés por resolver un problema que lleva mucho tiempo e incapacidad para hacerlo", criticó.

Todos los días llegan al vertedero 350 camiones con basura, que incluye restaurantes, centros comerciales y viviendas particulares. La mayoría de vehículos realizan dos viajes, por lo que la cantidad de basura se duplica. En 2019 se estimaba que en el lugar se depositaban 1,500 toneladas de basura diarias, pero era de 14 municipios, ahora son más del doble.

Datos de 2019 (Fuente: Municipalidad de Villa Nueva)

Amenaza

Carrera informó que el miércoles 10 de enero presentó un memorial a Amsa en el que responsabiliza a las autoridades de esa institución de los problemas que se han suscitado en el lugar y del mal manejo de los residuos. Además, deja constancia que se ha solicitado audiencia en varias ocasiones, pero no les han atendido y sólo les informan que el vertedero estará varias semanas sin funcionar.

"Nosotros les estamos dando un plazo de 24 horas que vence este jueves temprano. Queríamos que nos dieran una solución, queríamos buscar un diálogo, pero ellos se negaron. Así que vendremos todos los camiones a dejar la basura", condenó.

Miguel Ángel Carrera, presidente de la Gremial de Recolectores de Basura, muestra el documento que entregó a las autoridades de Amsa. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según Carrera, en los 32 municipios se ha detenido el tren de limpieza desde hace tres días. "Son miles de personas las que se han visto perjudicadas. Algunas han comenzado a tirar la basura en las calles. Sacan sus bolsas y las dejan donde sea, los perros están llegando y hacen desastres ¿Quiénes van a limpiar? ¿Acaso no ven que puede provocarse un problema más grande?", dijo.

Municipalidades como la de San Miguel Petapa, han solicitado a los vecinos abstenerse de sacar sus residuos, pero los recolectores indican que volverán a prestar el servicio y las autoridades de Amsa tendrán que resolver el problema.

Soy502 trató de comunicarse con las autoridades de Amsa, pero indicaron que será hasta este jueves cuando den un informe de la situación en el vertedero.