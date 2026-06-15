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Precio del petróleo se desploma tras acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

  • Por Susana Manai
14 de junio de 2026, 18:05
El crudo WTI bajó a 81,15 dólares por barril en el mercado de Tokio.&nbsp;(Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)&nbsp;

El crudo WTI bajó a 81,15 dólares por barril en el mercado de Tokio. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502) 

La apertura del estrecho de Ormuz redujo la preocupación por una posible crisis en el suministro mundial de petróleo.

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Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte caída superior al 4 % luego de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio y garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de crudo.

El acuerdo pone fin al conflicto en Medio Oriente iniciado a finales de febrero de 2026. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)
El acuerdo pone fin al conflicto en Medio Oriente iniciado a finales de febrero de 2026. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Tras conocerse el anuncio del pacto, el crudo West Texas Intermediate (WTI) disminuyó un 4.39 % y se ubicó en 81.15 dólares por barril durante las operaciones en Tokio.

En el acuerdo Pakistán participó como mediador en las negociaciones, establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el territorio de Líbano.

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