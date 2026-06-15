Precio del petróleo se desploma tras acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

La apertura del estrecho de Ormuz redujo la preocupación por una posible crisis en el suministro mundial de petróleo.
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Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte caída superior al 4 % luego de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio y garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de crudo.
Tras conocerse el anuncio del pacto, el crudo West Texas Intermediate (WTI) disminuyó un 4.39 % y se ubicó en 81.15 dólares por barril durante las operaciones en Tokio.
En el acuerdo Pakistán participó como mediador en las negociaciones, establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el territorio de Líbano.