Piqué confesó que pasó con Ibrahimovic el día de la polémica foto que desató furor en redes sociales.

Si hay algo que las redes sociales no perdonan, son las fotografías comprometedoras y más, si son personas vinculadas a la farándula o el fútbol. En este caso, Gerard Piqué lleva consigo la polémica fotografía con Zlatan Ibrahimovic de hace 13 años.

Ambos futbolistas fueron protagonistas de una fotografía que causó mucha controversia y polémica, pues aparecían muy juntos, para muchos en una posición un tanto incómoda, como si estuvieran a punto de darse un beso.

Y fue el mismo exjugador quien aclaró que ocurrió aquel día en el estacionamiento del club, cuando ambos jugaban en el Barcelona.

La historia de la foto

Durante una conversación con Ibai Llanos durante el After Kings, un programa en Twitch donde hablan de lo que pasó en la Kings League, el torneo en el que tienen equipos, Piqué fue cuestionado de esa famosa fotografía y no dudó en contar su verdad, dejando en claro que la foto fue sacada de contexto.

"En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club. La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue reacción de Zlatan", recordó entre risas la ex pareja de Shakira.

Y es que luego de que se diera a conocer la fotografía, un periodista le preguntó al delantero sueco si era homosexual, e Ibra respondió letal y contundente, así como era en el área: "No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay".