¿Era roja? La jugada de Vinicius que el Barcelona reclamaba como expulsión

El jugador brasileño coqueteó con la expulsión tras un agarrón sobre su rival.

El Real Madrid no la pasa bien en el juego contra el Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey.

Uno de los jugadores que intenta destacar en el juego es Vinicius, pero su actitud casi lo manda a las regaderas.

Cuando disputaba una pelota con Frenkie de Jong, Vini tomó por el cuello y volteó a su rival sobre el césped.

Los jugadores catalanes reclamaban la expulsión.

VINICIUS AND DE JONG GET INTO IT



It's getting heated in El Clásico! pic.twitter.com/watjFa8Nig — ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2023

Por su parte, el brasileño encaró al referí, quien solamente le mostró la tarjeta amarilla por su comportamiento.