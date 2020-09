PNC confirma detalles acerca de la captura de periodista

Yodzaida García, la subdirectora de la Policía Nacional Civil (PNC) designada para el área antinarcótica, fue la encargada de brindar una conferencia de prensa para explicar la captura del periodista Sonny Figueroa. "Desde la perspectiva de PNC, el procedimiento es normal", declaró.

García explicó que, el viernes, una patrulla con dos agentes de la División de Protección a Personalidades (DPP) "se ubican sobre la 6 calle y 6 avenida de la zona 1, frente al ingreso de Palacio Nacional".

La jefa policial indicó, con base en el informe de esa institución, que en esa dirección ubicaron a una persona "se encontraba con un vestuario de pantalón de lona azul, camisa oscura y zapatos café. De complexión débil", señaló.

"Se encuentra escandalizando en la vía pública. Vociferando con palabras obscenas y fuera del orden sobre el arriate o las barandas que están frente a Casa Presidencial, específicamente en la valla de seguridad que divide el ingreso al Palacio y la acera, que es la vía pública", informó.

La versión oficial dice que intentaron mediar con el periodista para poder identificarlo, pero "él se niega a dar su identidad. La persona fuera de colaborar los agrede con palabras fuera del orden". García agregó que "la agresión a la autoridad también está tipificada".

“ La persona mantuvo una conducta violenta y agresiva ” Yodzaida García , subdirectora PNC

Uso de la fuerza

Respecto del uso de la fuerza, la jefa policial dejó entrever que esta fue mínima y se utilizó de acuerdo con la complexión de Figueroa.

“ Es reducido al orden de acuerdo a la congruencia y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Realmente fue mínimo el engrilletarlo y trasladarlo a torre de tribunales ” Yodzaida García , subdirectora PNC

Una vez en tribunales, la PNC utilizó el dispositivo portátil multibiométrico, MI3, para identificarlo. "Hasta ese momento no se conocía de quién se trataba. Es identificado como Sonny Armando Figueroa Alvarado".

Yodzaida García dijo que en el momento de la detención "no porta ningún documento de identificación, no porta ningún carné que lo acredite como periodista y no se encontraba en el ejercicio de la función periodística".

Agregó que se coordinó con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para hacer una prueba de alcoholemia. "Se presume que por las acciones y por el aliento a licor, estaba bajo efectos de licor. La conducta detallada en el informe así lo describe", dijo la jefa policial.

Pero, según las autoridades, Figueroa se negó a que le hicieran la prueba de alcoholemia.

Yodzaida García declaró que en tribunales "muchos de ustedes se pudieron dar cuenta de la conducta que esta persona observaba. Constantemente con agresiones verbales, se refiere a la autoridad policial".

Justificó que una de las funciones de la PNC es velar porque en la vía pública no se transgredan las normas, sino "mantener el orden y la paz de los guatemaltecos".

La jefa policial dijo que los dos agentes llegaron por aviso de la Guardia Presidencial y la SAAS (Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad), quienes estuvieron presentes durante el procedimiento.

"Llamaron para poder atender las agresiones de que estaban siendo víctimas de esta persona".

La otra versión

El periodista Marvin Del Cid, colega en trabajos periodísticos con Sonny Figueroa para el medio Vox Populi, y con quien ha llevado a cabo investigaciones de corrupción en el Gobierno, dio a conocer otra versión de este caso.

Del Cid estuvo en tribunales y, después de hablar con el periodista detenido, señaló que Figueroa había sido asaltado en la Plaza Central, por lo que se acercó al Palacio Nacional para pedir ayuda, pero en lugar de eso, “empieza una discusión (frente al Palacio) y un policía le dice vos sos Sonny Figueroa. Se acercó un militar y gente de particular, lo tiran al suelo y lo empiezan a golpear. Le colocaron los grilletes y lo llevan a tribunales”.

Los agentes también acusan a Figueroa de intentar sobornarlos, pese a la versión que indica que había sido asaltado. Sin embargo, en conferencia de prensa las autoridades de la PNC no mencionaron el hecho.