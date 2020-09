Esto se sabe sobre la captura del periodista Sonny Figueroa

El periodista Sonny Figueroa fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) y trasladado a la Torre de Tribunales, donde espera la audiencia para que un juez defina su situación legal.

El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre a eso de las 18:30 horas, frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Marvin del Cid, colega en trabajos periodísticos con Sonny Figueroa para el medio Vox Populi, lo acompaña en tribunales y, después de hablar con él, ofrece esta versión.

Como parte del trabajo que realizan en conjunto tenían una reunión, la que finalmente se suspendió. Sonny salió de su residencia y pasaba por la Plaza de la Constitución cuando fue asaltado.

"Se sentó en la Plaza, pasaron cuatro hombres y lo asaltaron. Lo tiraron al suelo y le robaron el celular, su chumpa y todos sus documentos", describe Marvin del Cid.

Continúa explicando que Sonny le dio a conocer que después del robo se acercó al Palacio Nacional de la Cultura a donde intentaba entrar para hacer una llamada, pues "no tenía cómo llamar".

“ Empieza una discusión (frente al Palacio) y un policía le dice vos sos Sonny Figueroa. Se acercó un militar y gente de particular, lo tiran al suelo y lo empiezan a golpear. Le colocaron los grilletes y lo llevan a tribunales ” Marvin del Cid , periodista

Del Cid indica que Sonny bebió algunas cervezas. "No sé cuántas, yo no estaba con él y eso no es un delito", explica.

Sigue describiendo que no es cierto que Sonny ofreciera soborno, ya que lo habían asaltado y su última compra la pagó con tarjeta de débito.

La presencia de un comisario

Marvin del Cid dice que le llama la atención que en tribunales se encontraba el Comisario de la PNC, Danny Estrada, con quien meses atrás ya habían tenido un encuentro.

Estrada fotografío a Sonny en su estadía en las carceletas, luego apareció un material visual que fue compartido en redes sociales por diversas cuentas.

Estrada está denunciado en el Ministerio Público (MP) y en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ya que en mayo, frente a la sede de la Secretaría General, el funcionario detuvo a los periodistas y les pidió que se identificaran, luego que fotografiaran a la secretaria general de la presidencia, Leyla Lemus, como parte de una investigación que tenían en curso en ese momento.

Golpes

Se solicitó la presencia de médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para corroborar los golpes.

Marvin del Cid dice que no son visibles, ya que fue golpeado en el abdomen y también presenta lesiones en las rodillas.

Del Cid declaró que la situación podría considerarse sistemática. "No puedo decir si tiene que ver con lo que Sonny hace, pero por las características todo lleva a que sí. Nadie sabe qué pasó frente al Palacio, no sabemos si Sonny los ofendió o si ellos lo ofendieron. No lo sabemos, ni se va a saber, porque finalmente es la palabra de Sonny y la palabra de ellos".

Explica que es preocupante que la PNC quiera hacer que la situación se convierta en un caso penal y no de faltas. "Colocaron que intentó sobornarlos para abrirle un proceso penal", indica.

La versión de la PNC

La versión oficial de la PNC es que Sonny se encontraba en estado de ebriedad y gritaba frente al Palacio Nacional en contra de los colaboradores que prestan seguridad en el ingreso del inmueble.

Aseguran que cuando se acercaron, "opuso resistencia diciendo que tenía influencia en varias instituciones públicas y privadas y podía hacer que los despidieran".

"Los ataques verbales del periodista Figueroa con palabras soeces eran contra personal que resguarda el Palacio Nacional de la Cultura en su ingreso. Luego de oponer resistencia, por ebriedad y escándalo fue conducido a la torre de tribunales observando el debido respeto a su integridad física y respetando los protocolos de respeto a los derechos humanos que cumple la PNC", dice el informe.

Continúa indicando que "al ingreso a la carceleta, de tribunales, el periodista Figueroa sacó de su pantalón un billete de Q 100 quetzales que entregó al agente Fuentes Navarro. Hecho que consta en la información puesta a disposición del Ministerio Público. Luego, dentro del sótano de la Torre de Tribunales, el periodista Figueroa agredió verbalmente a los agentes del orden público, hecho que consta en video grabado por algunos periodistas que estaban en el lugar".

Según el reporte, se llamó a la Policía Municipal de Tránsito para realizarle una prueba de alcoholemia, la cual rechazó realizar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) gestiona medidas cautelares a favor de Marvin del Cid y Sonny Figueroa, las que son tramitadas, dice Del Cid, debido a las constantes difamaciones y actitudes de funcionarios en contra del trabajo periodístico que desarrollan.

La última publicación de ambos fue relacionada con el personal que trabaja en la comisión Centro de Gobierno, que coordina Luis Miguel Martínez, allegado del presidente Alejandro Giammattei.