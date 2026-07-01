PNC Desplegará operativos de alcoholemia y seguridad vial por pago de bono 14

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Todo conductor que sea detectado manejando bajo los efectos del licor podría enfrentarse a multas de Q5 mil hasta los Q25 mil.

La Policía Nacional Civil dio a conocer por medio de un comunicado, que se desarrollará un despliegue estratégico de operativos de control y fiscalización en puntos clave de todo el territorio nacional, con especial énfasis en el Distrito Central.

Estos operativos se realizarán con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir tragedias viales y resguardar la economía de las familias guatemaltecas ante el pago de la prestación del Bono 14.

De ese modo, se trabajará en conjunto con las comisarías, el departamento de Tránsito y las policías municipales de tránsito (PMT), manteniendo filtros de alcoholemia permanentes y dinámicos en los próximos días, para disuadir la conducción bajo los efectos del licor y prevenir incidentes delictivos derivados del consumo irresponsable de alcohol.

Quienes sean localizados bajo efectos del alcohol deberán enfrentarse a sanciones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Tendrán cero tolerancia

Para asegurar la efectividad de los operativos, las fuerzas de seguridad emplearán alcoholímetros y dispositivos biométricos MI3 para la verificación inmediata de identidades y solvencias legales.

Además, las autoridades aplicarán sanciones a todos los conductores que sean detectados manejando bajo los efectos del licor y se les pondrá bajo la disposición de un juez competente.

De ese modo, quienes sean sorprendidos en este estado, podrían enfrentar multas que van desde los Q5 mil hasta los Q25 mil, además de la retención de su licencia y posibles sanciones penales por el delito de responsabilidad de conductores.