PNC resguarda ingreso a la USAC tras disparos y disturbios durante manifestación

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El diputado Samuel Pérez critica al presidente Bernardo Arévalo y le pide que "declare estado de Excepción y devuelva el orden democrático que toca defender", luego de que estudiantes fueran atacados.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha incrementado la cantidad de agentes presentes en el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde estudiantes realizan una manifestación por su rechazo a la reelección de Walter Mazariegos como rector.

Durante esta tarde se escucharon disparos y explosiones de bombas que eran lanzados desde el interior de la USAC por personas que ocultaban sus rostros.

Algunos estudiantes que manifestaban desde afuera, resultaron con heridas y uno de ellos fue auxiliado por sus compañeros, ya que se encontraba sangrando.

Posteriormente se hicieron presentes más policías antimotines para evitar que los manifestantes se acercaran a las puertas de ingreso de la USAC, por lo que la situación se ha calmado de momento.

Antimotines arribaron al lugar y alejaron a los manifestantes de las puertas de ingreso de la USAC. (Foto: José Pos/Colaborador)

Diputado critica al presidente

El diputado Samuel Pérez criticó por medio de su cuenta de X, en donde publicó un video de un estudiante herido y una fotografía de un hombre armado desde el interior de la USAC, al presidente de la República, Bernardo Arévalo, debido a que los estudiantes fueron atacados.

"Presidente Bernardo Arévalo hay momentos para todo y este no es uno para presentar el Plan de Movilidad con Quiñónez", dijo Pérez.

Asimismo, mencionó lo siguiente: "Los sicarios de Mazariegos están baleando estudiantes de USAC. La PNC debe actuar ya. Declare estado de Excepción y devuelva el orden democrático que toca defender", agregó.

Presidente @BArevalodeLeon hay momentos para todo y este no es uno para presentar Plan de Movilidad con Quiñónez.



Los sicarios de Mazariegos están baleando estudiantes de USAC. La PNC debe actuar ya. Declare Estado de Excepción y devuelva el orden democrático que toca defender. pic.twitter.com/aF3TiaGH8N — Samuel Pérez (@samuel_pz) July 2, 2026

Pérez vuelve a criticar al Gobierno luego de haberlo hecho el pasado 16 de junio, cuando cuestionó públicamente la firma de una adenda entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y las municipalidades de Guatemala y Mixco para coordinar proyectos de movilidad.

En aquella ocasión, el diputado escribió en su cuenta de X: "El AeroMetro no solo es un proyecto ineficiente e inútil, tiene un origen muy corrupto que ya denunciamos. ¿Cómo así que es una prioridad lavarle la cara a Quiñónez? Vamos a indagar a fondo sobre este tema".