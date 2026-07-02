PNC resguarda ingreso a la USAC tras disparos y disturbios durante manifestación

El diputado Samuel Pérez critica al presidente Bernardo Arévalo y le pide que "declare estado de Excepción y devuelva el orden democrático que toca defender", luego de que estudiantes fueran atacados.
EN CONTEXTO: ¡Se escuchan disparos! Continúan los disturbios en la entrada de la USAC
La Policía Nacional Civil (PNC) ha incrementado la cantidad de agentes presentes en el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde estudiantes realizan una manifestación por su rechazo a la reelección de Walter Mazariegos como rector.
Durante esta tarde se escucharon disparos y explosiones de bombas que eran lanzados desde el interior de la USAC por personas que ocultaban sus rostros.
Algunos estudiantes que manifestaban desde afuera, resultaron con heridas y uno de ellos fue auxiliado por sus compañeros, ya que se encontraba sangrando.
Posteriormente se hicieron presentes más policías antimotines para evitar que los manifestantes se acercaran a las puertas de ingreso de la USAC, por lo que la situación se ha calmado de momento.
Diputado critica al presidente
El diputado Samuel Pérez criticó por medio de su cuenta de X, en donde publicó un video de un estudiante herido y una fotografía de un hombre armado desde el interior de la USAC, al presidente de la República, Bernardo Arévalo, debido a que los estudiantes fueron atacados.
"Presidente Bernardo Arévalo hay momentos para todo y este no es uno para presentar el Plan de Movilidad con Quiñónez", dijo Pérez.
Asimismo, mencionó lo siguiente: "Los sicarios de Mazariegos están baleando estudiantes de USAC. La PNC debe actuar ya. Declare estado de Excepción y devuelva el orden democrático que toca defender", agregó.
Pérez vuelve a criticar al Gobierno luego de haberlo hecho el pasado 16 de junio, cuando cuestionó públicamente la firma de una adenda entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y las municipalidades de Guatemala y Mixco para coordinar proyectos de movilidad.
En aquella ocasión, el diputado escribió en su cuenta de X: "El AeroMetro no solo es un proyecto ineficiente e inútil, tiene un origen muy corrupto que ya denunciamos. ¿Cómo así que es una prioridad lavarle la cara a Quiñónez? Vamos a indagar a fondo sobre este tema".