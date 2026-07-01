¡Se escuchan disparos! Continúan los disturbios en la entrada de la USAC

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Las detonaciones que provienen desde el interior de la USAC han alarmado a los estudiantes que manifiestan en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector.

Durante una manifestación de asociaciones estudiantiles que están en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se han registrado disturbios este miércoles.

Los manifestantes han sido agredidos y ante la respuesta de estos, han sido lanzadas bombas de humo e incluso se han escuchado disparos que provienen desde el interior de la USAC.

Reportan disparos desde el interior de la @USAC_oficial hacia los manifestantes que se encuentran afuera de esta casa de estudios pic.twitter.com/iBvIYOkRVc — Soy 502 (@soy_502) July 1, 2026

La Policía Nacional Civil (PNC) y los manifestantes han corrido para resguardarse luego de que fueran esuchadas las detonaciones y bombas que han sido lanzadas.

La tensión continúa en la entrada de dicha casa de estudios en el lado del Anillo Periférico, en donde desde horas de la mañana se unieron los estudiantes y otras personas para manifestar.

#Usac Pese a la presencia de elementos de la @PNCdeGuatemala personas lanzan bombas, agua y piedras hacia los manifestantes que se ubican a las afueras de esta casa de estudios.



Los opositores a Walter Mazariegos responden la agresión hacia el interior pic.twitter.com/sD9XNGy7ja — Soy 502 (@soy_502) July 1, 2026

Toma de posesión

En un mensaje difundido por Walter Mazariegos, se oficializó el segundo período al frente de la USAC.

Luego de conocerse la toma de posesión de Mazariegos por un período más, trabajadores que se encontraban en el interior del campus central celebraron con bombas y juegos pirotécnicos.