El portero mexicano Guillermo Ochoa anuncia su retiro del futbol profesional

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El portero mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional, tras una trayectoria de 22 años que incluyó su convocatoria en seis mundiales, contando el que recién acaba de terminar.

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"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes", dijo Ochoa, de 41 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera desarrollada en nueve clubes de siete países y con el Tri.

Ochoa debutó en el futbol profesional con las "águilas" del América el 15 de febrero de 2004, bajo el mando del director técnico neerlandés Leo Beenhakker.

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Su presentación en la selección mexicana se dio un año después, el 14 de diciembre de 2005, con el entrenador argentino Ricardo La Volpe en el banquillo.

Su último partido con el Tri fue el 24 de junio pasado contra la República Checa en el estadio Azteca, en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ingresó de cambio al minuto 78 ante un público que lo ovacionó de inicio a fin.

"El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación", añadió el exguardameta en su video de despedida.

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Leyenda mexicana

El récord de Ochoa en los Mundiales comenzó en Alemania 2006 y siguió en Sudáfrica 2010, pero en ninguno tuvo acción. Brasil 2014 fue la primera Copa en la que jugó, recordada por atajar un potente remate de cabeza del brasileño Neymar.

El portero del cabello rizado conservó la titularidad en Rusia 2018 y Catar 2022, dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio y por el argentino Gerardo Martino, respectivamente.

Ochoa se mantuvo en la órbita de la selección mexicana y fue convocado por Javier el "Vasco" Aguirre para el Mundial 2026, donde toco por última vez el césped como profesional.

*Con información de AFP